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被動元件跌不停？國巨天價反轉已急跌48% 華新科短線重挫57%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

被動元件近期以來跌勢沈重，龍頭指標國巨*（2327）除了接連爆出違約交割事件 之外，更是傳出大股東恐賣股的消息，國巨則是澄清大股東持股並無變動；台股20日震盪，被動元件類股仍是殺聲震天，國巨、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等都重挫至跌停。

被動元件漲價題材，推升國巨股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線、季線相繼失守，20日以以663元開低後再重挫至跌停630元鎖死，跌停及市價賣單逾1.1萬張，統計國巨從天價反轉以來，已下跌590元， 跌幅48.36%。

華新科也是開低走低重挫至跌停277元鎖死，跌停賣單逾5,000張，統計華新科從645元下跌以來，短線重挫368元， 跌幅57.05%；禾伸堂一度寫1,045元歷史高價，短線下跌424元，跌幅40.57%；日電貿同樣重挫至跌停175.5元，短線跌幅也達51.91%；信昌電也亮跌停綠燈，股價下滑至175元，短線急跌51.72%。

近日股票社群媒體與市場傳說都提及國巨大股東「陳氏傳承公司」股票解質押，可能出售或轉讓國巨公司持股的消息，國巨則是發聲明澄清，未收到股東任何股權變動之申報或通知，持股並無變動。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

國巨 華新科 信昌電

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