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台股盤中震盪逾1100點 聯電跌停、台積電撐盤

中央社／ 記者吳家豪台北20日電
美股晶片類股重挫引發去槓桿效應，台股今天開盤劇烈震盪。中央社
美股晶片類股重挫引發去槓桿效應，台股今天開盤劇烈震盪。中央社

美股晶片類股重挫引發去槓桿效應，台股今天開盤劇烈震盪，早盤一度反彈逾400點，重返43000點，最高觸及43084.51點，但隨後融資減碼賣壓湧現，指數迅速翻黑，最低下探41967.75點，高低震盪逾1100點。晶圓代工廠聯電打入跌停130元，台積電漲逾2%撐盤。

至11時15分，台股加權指數達到42648.52點，下跌22.75點，成交值約新台幣6730億元；電子指數漲0.08%，金融指數跌0.55%。

市場對人工智慧（AI）題材重新評估，導致亞洲電子股承壓，與台股連動緊密的韓國股市今天一度下跌超過4%，半導體巨頭三星、記憶體大廠SK海力士盤中跌逾3%。

今天台股資金高度集中在半導體、AI伺服器與相關電子零組件。權值股台積電開盤重返2300元大關，盤中一度漲55元至2345元，重回季線2328元之上，扮演撐盤要角。鴻海展現抗跌韌性，盤中漲幅超過1%，最高觸及238.5元。

IC設計龍頭聯發科走勢相對劇烈，早盤最高衝上3435元，但隨後遭賣壓調節，盤中急跌翻黑，最低觸及3240元、跌幅3.86%。

成熟製程晶圓代工廠成為市場測試底部的風向球，聯電盤中殺至跌停130元，爆出逾24萬張大量；力積電重挫逾9%，最低觸及62.2元，成交量超過12萬張。

隨著AI題材面臨重新評估，記憶體族群今天遭空方狙擊，華邦電盤中跌逾5%，最低146元；南亞科下挫超過3%，最低380.5元，隨後低接買盤進場，兩檔個股跌勢收斂拉回平盤附近。

聯電 台股 台積電

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