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台股短線震盪 法人建議分批布局 著眼後市反彈及長期多頭行情

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股大跌後持續震盪，法人表示，短線台股震盪主要受到科技新品拉貨遞延影響，並非市場需求消失，今年上市企業獲利仍保持成長，且為帶動股市後市表現的動能。建議投資人逢低分批布局，掌握後續台股反彈及長期多頭行情。

統一投信投研團隊表示，台股短線拉回原因，主要是因輝達調整新產品Vera Rubin設計，牽動相關供應鏈調整，使放量時間遞延至第4季，蘋果新品則受到記憶體漲價影響。但台股基本面穩健，長線仍呈多頭趨勢。台綜院最新報告顯示，受惠AI需求持續強勁，帶動民間投資提升、外需動能顯著增強，台灣全年GDP成長率預估上修至9.3%，近期央行也將GDP預估上調至9.4%。短期股市因產業面雜音出現拉回，反而是逢低布局良機。

產業方面，AI需求仍強勁，雲端服務巨頭持續上修今年資本支出，並預估明年將持續加大投入。台股為全球AI硬體供應鏈核心，有望持續受惠AI出口的強勁紅利。目前亞馬遜AWS已經開始放量，將持續至第4季。年底輝達供應鏈結束調整後，新品進入放量階段，而谷歌也有望推出新產品，帶動整體AI供應鏈營運動能。布局首選漲價受惠股，包括ABF、CCL、被動元件，以及AWS、輝達及谷歌AI相關供應鏈等族群。

台股 輝達

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