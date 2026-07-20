美伊戰爭惡化 軍工股持續抗跌 漢翔、和成都走強

台股上周五重挫近3,000點，跌破季線後，20日持續震盪，力拚止跌，而國際情勢也持續惡化，美伊初步和平協議6月底破裂後，截至美東19日晚間，美國中央司令部已連續9晚對伊朗發動攻勢。軍工股今日仍相對抗跌，漢翔（2634）盤中上漲逾5%，和成（1810）漲逾4%，中光電（5371）、亞航（2630）、保勝光學（6517）上漲2~3%。

華郵引述一名熟悉政府內部討論的美官員表示：「美國正在為一場規模更大的戰爭做準備。」不過，川普上周曾拒絕排除採取地面行動的可能性。伊朗方面，伊朗國家電視台17日宣讀據稱由最高領袖穆吉塔巴撰寫的演講稿，警告美國若繼續攻擊伊朗，伊朗及其在該地區的武裝代理組織將帶給美國「難忘的教訓」，也不再遵守停火協議。

美伊戰事前景不佳，帶動軍工股走強，漢翔盤中上漲逾5%，和成漲逾4%，中光電、亞航、保勝光學、寶一（8222）上漲2~3%，精剛（1584）、台船（2208）、晟田（4541）上漲逾1%。

軍工股還有「國防自主無人載具採購特別條例草案」加持，立法院經濟、外交國防、財政三委員會已於16日聯席會議，審查「四版本無人機條例草案」並進行詢答。經濟部指出，預期在2030年無人載具產值可達400億元，有關訂定國產化比例部分，小型無人機國產化比例約七成、中型約六成及大型約三成，目標打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

漢翔近二年積極布局無人機，除了開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可以隨時上市。法人指出，觀察國內無人機供應鏈，在中大型濱海監偵型無人機部分，漢翔具有民用飛機零組件製造經驗，將取得領先優勢。

和成近期切入的無人載具產業，目前有配合客戶做無人載具的外殼研發設計，惟當前僅在小量試單階段，預期今年不會量產，不過在政府積極推動無人載具國產化之下，看好未來相關軍工領域的發展潛力。