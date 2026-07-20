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SCFI 連二跌 法人持續維持海運股中立評價
反應全球海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,080.31點，較前一周下跌3.2%，其中，美東線周漲0.4%，美西線周跌8%，歐洲線運價周跌3.5%；分析師表示，SCFI指數連續第二周走跌，考量第3季運價續漲動能有限，對海運股評價維持中立。
法人機構表示，展望海運市場後市，美國線方面，隨7月下旬臨時性關稅引發的搶運誘因逐漸消失、需求成長動能漸緩，加上美西線加班船陸續加入搶市，運價走勢的支撐力道減弱。
歐洲線方面，先前馬士基與赫伯羅德考慮恢復部分航線通行紅海，但近期中東戰事局勢再度升溫，恐影響航商紅海復航信心或侷限復航範圍。
油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近770美元；若以低硫油價格每噸漲價100美元，則美西線每40呎櫃燃油成本上漲100美元、歐洲線每20呎櫃燃油成本約上漲50美元；以目前歐美線運價水準而言，燃油成本上漲對於航商獲利影響有限。
國內三家貨櫃航商中，長榮海運（2603）安裝脫硫器時間較早、比例較高，因此在高油價期間受到燃油成本上漲衝擊將相對較小。
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