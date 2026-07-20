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台積法說變法會...要轉空頭？高檔融資引斷頭潮 股添樂：現階段宜採取左側分批布局

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股經歷17日暴跌後，今天開高隨後反彈超過400點，但隨後反彈減碼賣壓湧現。中央社
台股經歷17日暴跌後，今天開高隨後反彈超過400點，但隨後反彈減碼賣壓湧現。中央社

台股市場近期歷經劇烈震盪，大盤加權指數單日暴跌3000點，不僅直接帶量跌破季線，櫃買指數更下挫7%直逼半年線，連槓桿型ETF「台灣50正2」單日跌幅也高達13%。

針對這波回檔，財經Youtuber股添樂指出，市場出現大幅修正主要源於台積電法說會後的市場反應，以及高檔融資引發的槓桿清洗效應。

台積電法說兩大隱憂：毛利率不如預期與赴美資本支出

股添樂分析，台積電法說會後引發賣壓有兩大核心原因。

第一，台積電第二季毛利率開出67.7%，雖然符合官方財測上緣，但低於法人圈預期的接近七成。

第二，台積電宣布加碼對美國投資1000億美元，由於美國生產成本高於台灣，市場擔憂毛利率稀釋期將拉長，加上經營團隊表明不會因需求強勁而漲價，導致原本期待過高（100分）的資金在95分的成績單公布後選擇獲利了結。

高檔融資暴增900億！引爆「多殺多」連鎖效應

此外，槓桿清洗更是加劇跌幅的推手。

股添樂說明，台股從4萬3千點一路攻到4萬8千點期間，融資餘額由5300億元迅速膨脹至6200億元，增加了900億元。

這些在高檔建立的槓桿部位在面對大盤拉回時，極易觸發停損賣壓，進而引發「多殺多」的連鎖反應。

本益比回落至18.7倍！專家建議採左側交易與全球配置

展望後市，股添樂認為這波拉回究竟是起跌點還是單純的籌碼清洗，關鍵在於下半年AI應用的變現速度是否能跟上雲端服務商（CSP）的資本支出。

若變現速度不及資本開支，CSP投資放緩將使基礎建設概念股的獲利增幅面臨修正壓力。

不過，從估值角度來看，台積電經此波修正後，遠期本益比已降至約18.7倍，與美股輝達相當，落入合理區間。

股添樂建議投資人現階段宜採取「左側交易」分批布局，並可以透過全球型ETF（如VT）進行資產配置以降低波動風險。

同時，他也提醒投資人應藉由此次修正檢討槓桿控制，切忌在高點開滿槓桿，以免在波動中被迫退場。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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