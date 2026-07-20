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台股盤中震盪劇烈超過1300點 法人：多頭格局是否破壞看1指標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日盤中震盪劇烈超過1300點 法人：多頭格局是否破壞看這個指標。(路透)
台股今日盤中震盪劇烈超過1300點 法人：多頭格局是否破壞看這個指標。(路透)

台股今日早盤在台積電上漲50元激勵之下，整個大盤上漲一度接近500點，但之後隨著台積電漲幅拉回，盤中震盪劇烈，不到半小時又轉跌逾600點，面臨42000點保衛戰，盤中震盪幅度超過1300點。

台股上週五受前一天費半重挫影響以跳低盤開出，電子殺聲隆隆，權王台積電失守開盤價之後，更加重殺盤力道，終場指數大跌2953 點以 42671 點作收，跌幅6.47%。而隨著美伊衝突升高，晶片股賣壓不止，上週五美股也全面下跌，道瓊下跌 0.77%，納指下跌 1.40%，費半下跌 1.63%，台積電ADR 下跌2.77%。

法人分析，從量價結構來看若依技術線型解讀，台股近期走勢明顯積弱不振，日前快如閃電般創下天量天價後，隨即出現倒 V，月線雖曾有抵抗，但是終究不敵空頭摜壓，目前又再次回測季線。

那麼多頭格局是否破壞？法人則指出，所幸季線還是呈現上揚，對大盤中期具助攻力量，只要沒有連續性中長黑發生，多頭掌控格局未變。

從看盤指標而言，儘管2330台積電法說會報喜，不過市場卻以利多出盡解讀，對此法人建議，因近期與費半走勢關聯度頗高・可同時參考 ADR動向，另外台股開始密集聚焦第2季財報數字驗證，迎接旺季即將來臨，法人也建議應追蹤各產業未來展望擇優選股。

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