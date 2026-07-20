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中東、俄烏戰事推升軍工題材 漢翔、台船等概念股走強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中東衝突與俄烏戰爭持續延燒，全球國防需求居高不下，加上政府推動《國防自主無人載具採購特別條例》進度加快，帶動台灣軍工族群再度成為市場焦點。台股20日盤中震盪劇烈，但軍工概念股逆勢走強，漢翔（2634）、亞航（2630）、台船（2208）及龍德造船（6753）等股價同步受到資金青睞。

其中，漢翔深耕國防、民用航空及科技服務三大核心事業，近年持續透過數位轉型提升生產效率與產品良率，並運用人工智慧（AI）及數位技術強化複合材料研發與製造能力。今日盤中股價一度攻上漲停67.3元，隨後受到大盤震盪影響漲幅收斂，但仍維持強勢表現。

作為國內航太產業龍頭，漢翔也是台灣首家取得美國CMMC Level 2軍規資安驗證的企業，持續強化國防及國際航太供應鏈布局。

法人分析，近期軍工股走強主要受惠兩大利多。首先，《國防自主無人載具採購特別條例》草案規劃於2026年至2031年間，以特別預算編列最高2,100億元，推動國防自主及無人載具發展，預料將帶動無人機、無人船及相關供應鏈商機，激勵國內無人載具概念股表現。

其次，中東及俄烏戰爭持續推升全球國防需求，無人機已成為現代戰場的重要裝備，也加速各國推動供應鏈去中化（非紅供應鏈）布局，台灣憑藉電子、航太及精密製造優勢，可望受惠新一波國際軍工採購商機。

外貿協會日前率團參訪日本無人機大廠ACSL株式會社。ACSL共同經營責任者早川研介表示，全球無人機產業正加速建立非紅供應鏈，公司積極尋找中國以外的合作夥伴，而台灣在電池、馬達、螺旋槳等關鍵零組件具備完整製造能力，希望未來深化與台灣企業合作，共同打造安全、可靠的全球無人機供應鏈。

除了無人機之外，無人船市場也受到市場高度關注。隨著美國及歐洲國家逐步要求關鍵裝備採用非紅供應鏈，台船因長期承造海巡署巡防艦艇，累積豐富的軍警船舶製造經驗，未來若國際市場釋出巡防艦或無人船需求，可望積極爭取相關訂單。

業界指出，目前無人船依規格不同，每艘造價約新台幣1,500萬元至5,000萬元不等，主要需求仍以軍事用途為主，未來將依海軍釋出的規格與採購需求進行競標。

台船目前已完成無人偵獵雷艇模型開發，並積極投入相關技術驗證。隨著全球無人船市場逐步成形，未來各國國防採購需求可望陸續釋出，台船將全力爭取國內外商機。據了解，海軍今年有望舉辦公開招標，台船對旗下產品競爭力深具信心，期待搶下首波國防自主訂單。

漢翔 俄烏戰事 中東

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