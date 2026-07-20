快訊

回家就壞了！好市多這款明星商品成「退貨王」 會員：不敢再買

教甄失守／從擠破頭到招不滿 「少師化」3大警訊浮現

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電喊衝、聯電與日月光不跟！台股早盤攻上43K又頻頻翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股20日展開跌深反彈，集中市場指數開高121.88點、報42,793.15點。聯合報系資料照
台股20日展開跌深反彈，集中市場指數開高121.88點、報42,793.15點。聯合報系資料照

上周五費半指數跌入技術性熊市、台積電（2330）ADR續挫，但台指期夜盤強彈877點。台股20日展開跌深反彈，台指期率先大漲896點、報43,500點，集中市場指數開高121.88點、報42,793.15點。隨後在台積電漲勢擴大，台達電（2308）、聯發科（2454）同步翻紅，加上電子權值股買盤回流，指數漲點迅速擴大至逾350點，一度站回43,000點之上；不過，聯電（2303）、日月光投控（3711）、南亞（1303）等個股表現相對疲弱，多空仍持續交鋒。盤面上，主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電交投熱絡。

美股上周五全面收黑，費半指數再挫1.63%，周線重跌10%，自6月高點回落逾20%，跌入技術性熊市。晶片股持續承壓，除美伊戰火升溫推升布蘭特原油站上每桶88美元外，中國AI新創月之暗面（Moonshot AI）推出新模型，也再度引發市場對AI競爭加劇的憂慮。台積電ADR跌2.77%、聯電ADR跌4.67%。不過，歷經台股上周五重挫後，台指期夜盤強彈877點，市場持續關注權值股止跌與AI族群表現。

類股方面，油電燃氣、生醫、航運等漲幅居前，塑膠、綠能寒寶、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股17日表現，集中市場指數重挫2,953.71點，寫下歷史最大單日跌點，收42,671.27點，跌破季線，成交值達1.21兆元。三大法人賣超2,631.47億元，包括外資賣超1,883.15億元、投信買超73.47億元、自營商賣超821.79億元。

累計上周，集中市場指數跌2,683.34點、跌幅5.92%，周線連二黑。三大法人賣超3,822.09億元，包括外資賣超3,095.17億元、投信買超521.09億元、自營商賣超1,248億元。

法人表示，台股失守季線，KD、RSI、MACD同步轉弱，短線仍處震盪整理格局。雖然台指期夜盤強彈877點，有助跌深反彈，但美伊衝突、AI競爭升溫及外資期貨淨空單創高，仍增添盤勢變數，操作建議保留資金彈性，聚焦基本面強勁的AI權值股逢回布局。

聯電 台積電 台股

延伸閱讀

台股戒備三情境推演 樂觀情況收復43,525點季線關卡

台股三訊號撐腰再跌有限 法人估指數在季線月線間盤整

台股史詩級崩盤！周線連二黑 法人：切忌在恐慌情緒下盲目殺低

全球股市去槓桿籌碼不穩 台股觀望台積電能否止穩

相關新聞

台股開高殺低震盪近900點 43000點得而復失

台股經歷17日暴跌後，今天開高隨後反彈超過400點，重返43000點，最高達到43084.51點，但隨後反彈減碼賣壓湧現...

台股盤中震盪劇烈超過1300點 法人：多頭格局是否破壞看1指標

台股今日早盤在台積電上漲50元激勵之下，整個大盤上漲一度接近500點，但之後隨著台積電漲幅拉回，盤中震盪劇烈，不到半小時又轉跌逾600點，面臨42000點保衛戰，盤中震盪幅度超過1300點。

台積電喊衝、聯電與日月光不跟！台股早盤攻上43K又頻頻翻黑

上周五費半指數跌入技術性熊市、台積電（2330）ADR續挫，但台指期夜盤強彈877點。台股20日展開跌深反彈，台指期率先大漲896點、報43,500點，集中市場指數開高121.88點、報42,793.15點。隨後在台積電漲勢擴大，台達電（2308）、聯發科（2454）同步翻紅，加上電子權值股買盤回流，指數漲點迅速擴大至逾350點，一度站回43,000點之上；不過，聯電（2303）、日月光投控（3711）、南亞（1303）等個股表現相對疲弱，多空仍持續交鋒。盤面上，主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電交投熱絡。

全球股市去槓桿籌碼不穩 台股觀望台積電能否止穩

投資人重新評估人工智慧（AI）題材今年以來帶動的股市行情，造成晶片類股賣壓加重，美股17日全面下挫。投顧指出，現階段全球...

7月國民經濟信心調查：57%民眾預期台股下半年高點突破5萬點

國泰金控發布7月國民經濟信心調查結果，景氣樂觀情緒微降，股市樂觀及風險偏好仍處高位。

谷歌四大CSP等科技巨擘財報登場 牽動台股多空敏感神經

美股雖在中國新創公司推出新一代AI模型，再次引發市場對AI資本支出等疑慮中，陷入震盪，但在谷歌、英特爾四大CSP等科技巨擘財報自本周登場，華爾街最新預估標普企業第2季獲利年成長幅度將逾二成中，各大巨頭實際數字與營運展望將牽動台股多空敏感神經。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。