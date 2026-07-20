台積電喊衝、聯電與日月光不跟！台股早盤攻上43K又頻頻翻黑

上周五費半指數跌入技術性熊市、台積電（2330）ADR續挫，但台指期夜盤強彈877點。台股20日展開跌深反彈，台指期率先大漲896點、報43,500點，集中市場指數開高121.88點、報42,793.15點。隨後在台積電漲勢擴大，台達電（2308）、聯發科（2454）同步翻紅，加上電子權值股買盤回流，指數漲點迅速擴大至逾350點，一度站回43,000點之上；不過，聯電（2303）、日月光投控（3711）、南亞（1303）等個股表現相對疲弱，多空仍持續交鋒。盤面上，主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電交投熱絡。

美股上周五全面收黑，費半指數再挫1.63%，周線重跌10%，自6月高點回落逾20%，跌入技術性熊市。晶片股持續承壓，除美伊戰火升溫推升布蘭特原油站上每桶88美元外，中國AI新創月之暗面（Moonshot AI）推出新模型，也再度引發市場對AI競爭加劇的憂慮。台積電ADR跌2.77%、聯電ADR跌4.67%。不過，歷經台股上周五重挫後，台指期夜盤強彈877點，市場持續關注權值股止跌與AI族群表現。

類股方面，油電燃氣、生醫、航運等漲幅居前，塑膠、綠能寒寶、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股17日表現，集中市場指數重挫2,953.71點，寫下歷史最大單日跌點，收42,671.27點，跌破季線，成交值達1.21兆元。三大法人賣超2,631.47億元，包括外資賣超1,883.15億元、投信買超73.47億元、自營商賣超821.79億元。

累計上周，集中市場指數跌2,683.34點、跌幅5.92%，周線連二黑。三大法人賣超3,822.09億元，包括外資賣超3,095.17億元、投信買超521.09億元、自營商賣超1,248億元。

法人表示，台股失守季線，KD、RSI、MACD同步轉弱，短線仍處震盪整理格局。雖然台指期夜盤強彈877點，有助跌深反彈，但美伊衝突、AI競爭升溫及外資期貨淨空單創高，仍增添盤勢變數，操作建議保留資金彈性，聚焦基本面強勁的AI權值股逢回布局。