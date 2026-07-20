外資調升台光電、台燿目標價 上修2028年 EPS 都可達三位數

外資調升台光電（2383）、台燿（6274）目標價。美系券商認為，CCL廠毛利率進入下半年後會進一步擴大，預估第二波漲價將啟動，預估 M7+ 等級 CCL 價格將再季增 10～15%。再加上 HVLP4 銅箔及 Low DK 2 玻纖布成本可能提高，未來幾年仍有進一步漲價空間。

短期而言，外資預估台光電／台燿第3季毛利率36.5%／32.3%。包含AWS Trainium 3 出貨等。上修台光電2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至118／250／457元，上修台燿至38.8／93.5／168.7元，同步升目標。