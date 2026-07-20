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7月國民經濟信心調查：57%民眾預期台股下半年高點突破5萬點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
57%民眾預期台股高點突破5萬點，45%認為低點小於4萬2千點。國泰金控／提供
57%民眾預期台股高點突破5萬點，45%認為低點小於4萬2千點。國泰金控／提供

國泰金控發布7月國民經濟信心調查結果，景氣樂觀情緒微降，股市樂觀及風險偏好仍處高位。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下降：國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。美伊戰爭雖已停火，惟仍有零星衝突，7月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至25.8，展望樂觀指數下降至20.3。大額消費意願指數降至20.7，耐久財消費意願指數降至-2.1。

59%民眾預期2026年經濟成長率高於9%，68%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2026年5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%。7月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為9%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於9%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.3%，且有68%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市樂觀情緒及風險偏好指數小降，仍處高位：6月台股波動較大，月初受到Fed升息預期升溫、科技股估值擔憂影響，台股下跌，後由於美伊有望和談提振，且科技股反彈，帶動台股走升。7月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數微降至53.5，風險偏好指數小降至39。

針對民眾對2026下半年台股高點預期，7月調查結果顯示：27%的民眾認為台股指數下半年高點將介於50,000(含)至52,000區間，20%的民眾認為將介於52,000(含)至54,000區間，10%則預期高點會超過54,000(含)。合計有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在50,000(含)上方。

低點預期，7月調查結果顯示：26%民眾預期2026下半年台股低點會落在40,000以下，但仍有37%民眾預期下半年台股加權指數的低點可以支撐在44,000點(含)之上。

台股 國泰金控 通膨

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