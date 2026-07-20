全球股市去槓桿籌碼不穩 台股觀望台積電能否止穩

投資人重新評估人工智慧（AI）題材今年以來帶動的股市行情，造成晶片類股賣壓加重，美股17日全面下挫。投顧指出，現階段全球股市去槓桿，籌碼不穩定，台股利空壓力測試，投資氣氛偏謹慎，今天本週先觀察韓國走勢與權值股台積電止穩訊號。

美股道瓊工業指數17日終場下跌406.55點或0.77%，收在52146.42點；標準普爾500指數下跌76.08點或1.01%，收在7457.69點；以科技股為主的那斯達克指數下跌361.70點或1.4%，收在25520.25點；費城半導體指數下跌193.612點或1.63%，收在11673.891點。

台股17日遭失望性賣壓血洗，科技股淪為殺盤重心，終場加權指數重挫2953.71點，創史上最大單日跌點紀錄，以最低點42671.27點作收，直接摜破季線43525點。三大法人合計賣超新台幣2617.15億元，創史上新高；其中自營商賣超821.79億元，投信買超95.03億元，外資及陸資賣超1890.39億元。

產業訊息方面，再生晶圓廠昇陽半導體受惠於半導體前段先進製程及後段先進封裝需求強勁，自結第2季稅後淨利新台幣3.08億元，季增約7.7%、年增208%，每股純益1.71元。

鴻海子公司Foxconn（Far East）Limited董事會決議預計處分554萬4000股臻鼎-KY普通股，實現投資利益。

台灣指數公司公布最新指數定期審核結果，今天起實施，其中富邦公司治理ETF（00692）追蹤的台灣證券交易所公司治理100指數新增聯華、南亞、華邦電等25檔成分股；另外，富邦特選高股息30（00900）、FT台灣Smart（00905）、富邦台灣中小（00733）及中信台灣智慧50（00912）等ETF追蹤指數也同步調整成分股。