谷歌四大CSP等科技巨擘財報登場 牽動台股多空敏感神經

美股雖在中國新創公司推出新一代AI模型，再次引發市場對AI資本支出等疑慮中，陷入震盪，但在谷歌、英特爾四大CSP等科技巨擘財報自本周登場，華爾街最新預估標普企業第2季獲利年成長幅度將逾二成中，各大巨頭實際數字與營運展望將牽動台股多空敏感神經。

由於中國AI新創公司「月之暗面」發布最新一代模型Kimi K3，因開源策略、低成本，再次引發市場對AI資本支出、晶片需求等疑慮中，費城半導體指數跌破季線，市場預期進入熊市階段。

不過，分析師指出，市場相關疑慮將在本周起，獲得相關科技巨頭的最新看法，因為美高科技股的超級財報周將在本周展開。根據統計，包括特斯拉、IBM、德儀、AT&T在22日，谷歌、英特爾在23日，微軟29日，高通、慧榮、蘋果在30日，亞馬遜31日，8月起還有超微、SKYWORKS、思科、輝達等陸續登場。