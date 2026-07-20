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台股融資維持率 還在安全區

經濟日報／ 記者周克威魏興中／台北報導
台股17日重挫近3,000點走勢，不過18日美股、台指期夜盤走勢分歧，美股道瓊、那斯達克均收黑，台指期夜盤卻逆勢漲逾800點，市場對後市多空疑慮再起。特別是台股集中市場逾5,800億元的融資餘額動向，更成為後市重要變數之一。聯合報系資料照
台股17日重挫近3,000點走勢，不過18日美股、台指期夜盤走勢分歧，美股道瓊、那斯達克均收黑，台指期夜盤卻逆勢漲逾800點，市場對後市多空疑慮再起。特別是台股集中市場逾5,800億元的融資餘額動向，更成為後市重要變數之一。聯合報系資料照

台股上周五（17日）重挫近3,000點走勢，不過18日美股、台指期夜盤走勢分歧，美股道瓊、那斯達克均收黑，台指期夜盤卻逆勢漲逾800點，市場對後市多空疑慮再起。特別是台股集中市場逾5,800億元的融資餘額動向，更成為後市重要變數之一。

分析師表示，目前馬上斷言「融資追繳萬箭齊發」太過沉重，但投資人仍須保持高度風險意識，並適度去槓桿化操作。

台股上周五重挫2,953點，部分市場人士推測融資斷頭賣壓是元凶之一。不過，上周五融資餘額雖然單日大減276.1億元，不過根據統計，融資餘額大減，多半為投資人停損出場，融資斷頭出場的個股僅28檔。

另一方面，根據台股自6月23日盤中48,218點歷史新高修正至17日收盤，波段下跌達5,547點，指數跌幅11.5%，但同期間融資餘額僅小減59億元，減幅僅約1%，目前市場融資餘額仍達5,879億元，17日減少276億元，但粗估集中市場的融資維持率仍有147%、整戶維持率也在148%，距融資斷頭門檻130%仍有不少距離。

所謂的融資斷頭，是當整戶融資維持率低於130%時，券商將以電話通知客戶補錢，俗稱追繳，二天內需補回至初始維持率166%以上，若僅補回至130%~166%時，若後續再次低於130%時，若是當日下午沒有補錢，隔日將直接強制賣出，也就是俗稱的「斷頭」。

券商指出，以目前融資維持率、整戶維持率來看，大規模的融資斷頭機率暫時不高，而且整戶維持率還需加計投資人持有的現股在內，包括許多投資人大力加碼的ETF在內。

目前多家大型券商內部初步估計的整戶維持率，遠在165%~170%間，離融資追繳萬箭齊發仍有段不小距離，目前主要是近期才進場的投資人，在股價下跌後的自我停損賣盤為主。

券商營業員也指出，目前並沒有聽到市場有大規模融資斷頭的事件，但因為台股近期每日盤中波動甚大，動輒逾千點，投資人目前並不宜盲目以融資、借貸等放大槓桿的方式，大舉買進、殺出。

台股 道瓊 美股

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