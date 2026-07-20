聽新聞
0:00 / 0:00

台股戒備三情境推演 樂觀情況收復43,525點季線關卡

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股17日大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨18日台積電期貨夜盤大漲45元、台指期夜盤也勁揚877點，重燃投資人對今日行情跌深反彈的高度期待。 聯合報系資料照
台股17日大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨18日台積電期貨夜盤大漲45元、台指期夜盤也勁揚877點，重燃投資人對今日行情跌深反彈的高度期待。 聯合報系資料照

台股上周五（17日）大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨18日台積電期貨夜盤大漲45元、台指期夜盤也勁揚877點，重燃投資人對今日行情跌深反彈的高度期待。不少法人機構甚至假日加班沙盤推演後市可能變化，並擬訂三種情境來因應變局。

美股、台指期夜盤截然不同的多空走勢，引發市場高度議論。法人圈擬定三情境，以備今日盤中靈活因應。情境一最樂觀，預期台積電法說會效應只是遲到，意味在基本面支撐，台股可望開高走高，終場順利收復43,525點季線關卡，並由AI等業績成長股領軍，消化上檔賣壓後，指數再逐一收復短中期均線失土。

根據富邦、永豐、台新等大型投顧的彙總，目前法人圈陸續上修台積電（2330）今年每股稅後純益（EPS）目標，由原本的97~103元區間，普遍上調至105~110元，明年則再增至140~150元，同時，目標價也幾全數站上3,000元大關，甚至還有外資法人上看4,200元。

近來法人圈多上修上市櫃公司今年獲利目標在6.8兆元附近，機構甚至上看7兆元，凸顯基本面亮眼，仍是台股最有力靠山。

情境二趨於中性偏保守，大陸「月之暗面」最新一代模型Kimi K3問世，引發市場對美國科技巨頭上兆美元資本支出的變現性疑慮發酵，台股站穩季線的壓力大增，反倒向前波42,006低點尋求支撐，台股的整理期將拉長，但中長多格局未變。

情境三最保守，韓股近來去槓桿趨勢未儘速落幕，若是全球股市去槓桿化趨勢升溫，台股在多殺多下，中線不排除將向4萬點靠攏，屆時，高現金殖利率等防禦型族群，將成盤面焦點。

18日凌晨收盤的美股，在大陸AI新創公司「月之暗面」發布最新一代模型Kimi K3，因開源策略、低成本等優勢，衝擊道瓊指數下跌0.77%、標普跌1.01%、那斯達克收黑1.4%、費半跌1.63%，台積電ADR也下跌2.77%。不過，台積電期貨夜盤大漲45元、收2,322元，台指期夜盤大漲877點、收43,481點，有助台股今日跌深反彈。

台積電 台股

延伸閱讀

台股三訊號撐腰再跌有限 法人估指數在季線月線間盤整

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

台股改寫史上最大單周跌點 危機入市 千張大戶進場

台股史詩級崩盤！周線連二黑 法人：切忌在恐慌情緒下盲目殺低

相關新聞

台股戒備三情境推演 樂觀情況收復43,525點季線關卡

台股上周五（17日）大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨18日台積電期貨夜盤大漲45元、台指期夜盤也勁揚877點，重燃投資人對今日行情跌深反彈的高度期待。不少法人機構甚至假日加班沙盤推演後市可能變化，並擬訂三種情境來因應變局。

台股融資維持率 還在安全區

台股上周五（17日）重挫近3,000點走勢，不過18日美股、台指期夜盤走勢分歧，美股道瓊、那斯達克均收黑，台指期夜盤卻逆勢漲逾800點，市場對後市多空疑慮再起。特別是台股集中市場逾5,800億元的融資餘額動向，更成為後市重要變數之一。

夜盤飆漲台股拚反彈 法人加班推演3情境

台股上周五大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨十八日台積電期貨夜盤大漲四十五元、台指期夜盤也勁揚八七七點，重燃投資人對今天行情跌深反彈的高度期待。不少法人機構甚至假日加班沙盤推演後市可能變化，並擬訂三種情境來因應變局。

韓股本周走勢 動見觀瞻

隨著人工智慧（AI）交易今年來席捲全球股市，過去被認為是新興市場配角的南韓股市，正因大型股集中於AI業者，成為全球股市風向球，尤其韓股上周五因休市而躲過晶片類股賣壓後，本周開盤走勢將牽動國際市場盤勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。