台股戒備三情境推演 樂觀情況收復43,525點季線關卡

台股上周五（17日）大跳水，一舉摜破季線支撐，市場恐慌氛圍驟起，不過，隨18日台積電期貨夜盤大漲45元、台指期夜盤也勁揚877點，重燃投資人對今日行情跌深反彈的高度期待。不少法人機構甚至假日加班沙盤推演後市可能變化，並擬訂三種情境來因應變局。

美股、台指期夜盤截然不同的多空走勢，引發市場高度議論。法人圈擬定三情境，以備今日盤中靈活因應。情境一最樂觀，預期台積電法說會效應只是遲到，意味在基本面支撐，台股可望開高走高，終場順利收復43,525點季線關卡，並由AI等業績成長股領軍，消化上檔賣壓後，指數再逐一收復短中期均線失土。

根據富邦、永豐、台新等大型投顧的彙總，目前法人圈陸續上修台積電（2330）今年每股稅後純益（EPS）目標，由原本的97~103元區間，普遍上調至105~110元，明年則再增至140~150元，同時，目標價也幾全數站上3,000元大關，甚至還有外資法人上看4,200元。

近來法人圈多上修上市櫃公司今年獲利目標在6.8兆元附近，機構甚至上看7兆元，凸顯基本面亮眼，仍是台股最有力靠山。

情境二趨於中性偏保守，大陸「月之暗面」最新一代模型Kimi K3問世，引發市場對美國科技巨頭上兆美元資本支出的變現性疑慮發酵，台股站穩季線的壓力大增，反倒向前波42,006低點尋求支撐，台股的整理期將拉長，但中長多格局未變。

情境三最保守，韓股近來去槓桿趨勢未儘速落幕，若是全球股市去槓桿化趨勢升溫，台股在多殺多下，中線不排除將向4萬點靠攏，屆時，高現金殖利率等防禦型族群，將成盤面焦點。

18日凌晨收盤的美股，在大陸AI新創公司「月之暗面」發布最新一代模型Kimi K3，因開源策略、低成本等優勢，衝擊道瓊指數下跌0.77%、標普跌1.01%、那斯達克收黑1.4%、費半跌1.63%，台積電ADR也下跌2.77%。不過，台積電期貨夜盤大漲45元、收2,322元，台指期夜盤大漲877點、收43,481點，有助台股今日跌深反彈。