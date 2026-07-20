韓股本周走勢 動見觀瞻

隨著人工智慧（AI）交易今年來席捲全球股市，過去被認為是新興市場配角的南韓股市，正因大型股集中於AI業者，成為全球股市風向球，尤其韓股上周五因休市而躲過晶片類股賣壓後，本周開盤走勢將牽動國際市場盤勢。

彭博資訊報導，由於AI熱潮與憂慮所引發的三星電子與SK海力士股價震盪，正影響全球晶片類股，倫敦、紐約和東京的基金經理人在每天開盤前，都多了一項新的例行公事：先觀察韓股走勢。摩根大通資產管理公司的首席亞洲策略師更向全球團隊簡報說明韓股情勢，為14年來首見。

統計數據也能看出韓股與全球晶片股日益緊密的連動性。彭博資訊資料顯示，首爾Kospi指數與那斯達克100指數的60天相關係數已飆升至0.46，逼近兩年來高點，且幾乎是過去五年平均值（0.16）的三倍之多。