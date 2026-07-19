大和：資料中心硬體受惠短缺題材看好五檔台股 南電目標價上調近70%

大和資本證券釋出「台灣資料中心硬體」報告指出，投資人對AI產業仍保持正面態度，供應鏈短缺更加明顯，成為市場焦點。首選是南電（8046），且目標價由1,444元大幅上調近70%至2,444元，並持續看多台燿、信驊、嘉澤及台達電等，全都維持「買進」評等。

南電是大和唯一調高目標價的個股，其他看好個股仍維持原有目標價。台燿目標價為2,122元，信驊為20,220元，嘉澤為3,533元，台達電為2,922元。整體來說，看好最能受惠於漲價的公司，因為獲利上修動能可能優於只依靠規格升級的公司。

大和在6-10日進行新加坡/馬來西亞路演，雖然主流AI股票在兩、三周內已修正約30%，但根據與投資人的討論，大多數仍對AI周期及相關硬體股票保持正面看法。最近股價回檔，主要來自於擁擠交易與籌碼面問題，而非基本面惡化。

從基本面來看，大和認為，供需失衡在整個供應鏈中更加明顯。在供應短缺驅動的零組件中，最近以載板的價格上漲空間最大，但功率半導體最近也加入短缺行列。

大和表示，雖然整體AI支出可能持續增加，且伺服器規格升級周期也持續看多，但從2026年下半年到2027年，來自價格上漲的獲利驅動力可能大於規格升級動能。在支出結構轉向特殊應用IC（ASIC）/CPU伺服器所節省的成本，大部分將被記憶體與載板等短缺零組件所吸收。

因此，大和認為，投資人應密切關注價格動能已加速的載板產業。載板預期將出現一波獲利上修，類似於2025年下半年以來的記憶體獲利上修。另外，雖然CPU伺服器出貨量今年可能因為零組件缺貨而面臨一定風險，但大和接觸到的長期投資人仍對CPU相關股票保持正面看法。