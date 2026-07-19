快訊

影／台灣大道集合住宅夜間狂竄火焰！5人受困待援 警消搶救中

修手機要給密碼？他相簿遭開15分鐘「親密照恐被看光」 店家1句話回應超心寒

聽新聞
0:00 / 0:00

大和：資料中心硬體受惠短缺題材看好五檔台股 南電目標價上調近70%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大和認為投資人應密切關注價格動能已加速的載板產業。載板預期將出現一波獲利上修，類似於2025年下半年以來的記憶體獲利上修。聯合報系資料照
大和認為投資人應密切關注價格動能已加速的載板產業。載板預期將出現一波獲利上修，類似於2025年下半年以來的記憶體獲利上修。聯合報系資料照

大和資本證券釋出「台灣資料中心硬體」報告指出，投資人對AI產業仍保持正面態度，供應鏈短缺更加明顯，成為市場焦點。首選是南電（8046），且目標價由1,444元大幅上調近70%至2,444元，並持續看多台燿、信驊、嘉澤及台達電等，全都維持「買進」評等。

南電是大和唯一調高目標價的個股，其他看好個股仍維持原有目標價。台燿目標價為2,122元，信驊為20,220元，嘉澤為3,533元，台達電為2,922元。整體來說，看好最能受惠於漲價的公司，因為獲利上修動能可能優於只依靠規格升級的公司。

大和在6-10日進行新加坡/馬來西亞路演，雖然主流AI股票在兩、三周內已修正約30%，但根據與投資人的討論，大多數仍對AI周期及相關硬體股票保持正面看法。最近股價回檔，主要來自於擁擠交易與籌碼面問題，而非基本面惡化。

從基本面來看，大和認為，供需失衡在整個供應鏈中更加明顯。在供應短缺驅動的零組件中，最近以載板的價格上漲空間最大，但功率半導體最近也加入短缺行列。

大和表示，雖然整體AI支出可能持續增加，且伺服器規格升級周期也持續看多，但從2026年下半年到2027年，來自價格上漲的獲利驅動力可能大於規格升級動能。在支出結構轉向特殊應用IC（ASIC）/CPU伺服器所節省的成本，大部分將被記憶體與載板等短缺零組件所吸收。

因此，大和認為，投資人應密切關注價格動能已加速的載板產業。載板預期將出現一波獲利上修，類似於2025年下半年以來的記憶體獲利上修。另外，雖然CPU伺服器出貨量今年可能因為零組件缺貨而面臨一定風險，但大和接觸到的長期投資人仍對CPU相關股票保持正面看法。

南電 台燿 台達電

延伸閱讀

ABF載板史詩級缺貨潮要來了？外資狂升目標價 網卻全喊「出貨文」

15檔股票ETF創高價 009824近周漲幅上看4.55%

ETF規模衝十兆元 群益證×台新投信論壇解析布局與電力基建長線商機

台股波動加劇 法人建議透過市值型ETF參與產業成長

相關新聞

台股周線跌近6%失守季線 法人：本周留意去槓桿後布局機會

受到南韓股市重挫及市場去槓桿賣壓影響，台股上周五重挫2953點、跌幅6.47%，收在42671點，跌破季線，但法人表示，長期趨勢未變，目前主要是去槓桿化，預料短線市場將震盪整理。

穎崴發布重訊 智慧財產法院判決駁回訴訟請求

穎崴（6515）19日發布重訊，公告內容指出，針對與旺矽間因不公平競爭行為及不當行使智慧財產權所衍生的民事損害賠償訴訟，智慧財產及商業法院已作出一審判決，主文為「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。穎崴表示，目前尚未收到完整判決書，仍無法得知法院判決理由，待收到判決書後，將與委任律師研議後續法律程序，不排除依法提出救濟，以維護公司權益。

台股史詩級崩盤！周線連二黑 法人：切忌在恐慌情緒下盲目殺低

加權指數上周五下跌2,953點，收在42,671點，跌幅6.4%，成交量1.3兆元。籌碼面部分，三大法人賣超2,631.4億元，其中外資現貨賣超1,883.1億元，期貨淨空單增加1,736口至86,189口；投信買超73.4億元，自營商賣超821.7億元。上周台股下跌2,683點，跌幅5.9%，周線連二黑。

大和：資料中心硬體受惠短缺題材看好五檔台股 南電目標價上調近70%

大和資本證券釋出「台灣資料中心硬體」報告指出，投資人對AI產業仍保持正面態度，供應鏈短缺更加明顯，成為市場焦點。首選是南電（8046），且目標價由1,444元大幅上調近70%至 2,444元，並持續看多台燿、信驊、嘉澤及台達電等，全都維持「買進」評等。

台股重挫後繼續勇敢買？投信舉過去數據：正報酬機率達95%

台股17日急跌近3,000點，終場下跌2,953點（跌幅6.4%），收在42,671點，創台股史上最大盤中與收盤跌點。台股劇烈震盪，但群益投信統計，過去大盤單日盤中大跌1,500點以上，大盤後市平均正報酬機率高達95%，顯示市場在大幅震盪後，短線V轉行情表現可期。

台股三訊號撐腰再跌有限 法人估指數在季線月線間盤整

台股17日重摔2,953點後，又傳出Google最新Gemini模型交付進度落後，使17日美股四大指數同步下跌，費城半導體指數下跌1.6%，台積電ADR再跌2.7%，台股本周走勢備受關注。投顧法人表示，台股有AI主流股基本面支撐，加上融資大幅減肥、台指期夜盤反彈877點，本周大盤再跌空間有限，季線到月線盤整機率較大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。