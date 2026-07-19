一周盤前股市解析／特化、軍工、自行車 可留意

台股上周五（17日）上演近年來最慘烈的「黑色星期五」，受到美國科技類股重挫、費城半導體指數大跌逾4%，以及台積電法說會後市場獲利了結賣壓衝擊、台積電ADR跌逾2%拖累，加權指數終場崩跌2,953點、以42,671點作收，留長黑K棒。

統一投顧協理陳晏平表示，台積電營收與展望優於預期，僅短期毛利率受新產能持續開出而承壓。此外，市場憂慮長短料問題、CSP大廠AI投資續航力及投資回報率問題，AI雜音再起，加上美伊戰爭未解，干擾油價及美債殖利率，投資市場風險趨避程度提升。

操作建議上，保持適度資金彈性，避免過度槓桿，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主，長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及自行車等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，美國6月PPI增速低於預期，聯準會升息預期下降，短線來看，雖台積電獲利創新高，但漲多後市場對於雜訊反應更敏感，市場擔憂加大資本支出後的投資回報，加上高檔調節獲利，短線指數或進入中期整理。

操作方面，近期盤中波動加劇，進場待拉回支撐點位再布局，如矽晶圓、ABF、封測、半導體設備與廠務相關、碳化矽等可持續關注。另一方面，因電子族群漲多後波動加大，部分資金轉往基期相對低的非電族群，包含塑化、自行車、軍工、機器人、生技等，亦可留意。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美股、台股進入超級財報周，加上中東情勢變化、各項經濟數據表現，將牽動美債殖利率起伏與聯準會降息預期，在資金因超級財報迎來劇烈重分配之際，建議投資人將資金水位控管，防範外資在台指期淨空單居高不下時，藉利多大幅震盪洗盤的風險，並順勢汰除技術面已實質破底的標的。