陳正偉專欄／先進製程設備、矽晶圓 優選

台股今年漲勢凌厲，但隨指數前波來到歷史高檔，籌碼面過熱也使波動明顯放大。上市融資餘額由年初3,434億元增至7月16日的6,155億元，增幅79%，高於同期加權指數57%的漲幅；券商不限用途借貸金額亦由2024年初的1,667億元攀升至5,200億元，反映市場槓桿快速增加。

近期加權指數自高點回檔幅度約一成，已達多頭趨勢中的「技術性修正」水準。後續可觀察季線能否成為重要轉折支撐。從過去十年統計來看，8月上漲機率達70%、平均漲幅2.93%，但第3季整體上漲機率僅50%，顯示指數較可能維持高檔震盪，回測季線附近時，反而是較佳的中長期布局機會。

總體經濟方面，美國6月通膨數據明顯降溫，整體消費者物價指數（CPI）年增率由4.2%降至3.5%，核心CPI年增率亦由2.9%降至2.6%；單月CPI下降0.4%，創2020年4月以來最大跌幅。能源價格月減5.7%、汽油價格下跌9.7%，住房成本月增幅降至0.1%，顯示過去最具黏著性的服務通膨亦逐步鬆動。

6月生產者物價指數（PPI）年增率則由6.0%降至5.5%，月減0.3%，主要受能源商品價格回落帶動。通膨降溫有助提高聯準會政策彈性，預期7月底利率會議仍將按兵不動，但市場對後續降息的期待可望升溫。不過，服務類PPI仍具黏著性，加上中東局勢與油價變化，仍是後續通膨與貨幣政策的重要變數。

台積電（2330）第2季法說整體訊息正面，營收1.27兆元、稅後純益7,065.6億元、每股純益27.25元均創新高，毛利率67.7%、營業利益率60.3%，亦優於原財測區間。公司預估第3季美元營收446億至458億美元，中間值季增約12%，並將全年美元營收成長率由30%以上大幅上修至略高於40%，再次確認AI與先進製程需求強勁。

更重要的是，全年資本支出由原先520億至560億美元，上調至600億至640億美元，顯示訂單能見度與擴產信心持續提升。由於市場事前期待已高，利多公布後短線出現獲利了結，但這較偏向評價與籌碼修正，而非基本面反轉。

選股可優先留意受惠資本支出提高、股價相對抗跌的先進製程設備，及擴產帶動需求的矽晶圓、再生晶圓與ABF載板；另可關注跌幅較深、評價回到相對低檔的光通訊、ASIC、伺服器組裝及高階銅箔基板（CCL）。這些族群分別受惠資料中心高速傳輸、客製化AI晶片、雲端業者擴建，及AI伺服器高頻高速材料升級，長期成長方向未變。

操作上，台股長線多頭架構仍由AI投資、企業獲利成長及通膨降溫支撐，但融資與借貸快速增加，代表短線追價風險升高。建議投資人不宜在指數急漲時全面追高，可於接近前高時適度調節漲幅過大、基本面尚未跟上的持股，保留部分現金；若指數回測季線或台積電及資本支出受惠股短期因利多出盡而修正，則可採分批低接方式布局。（作者是玉山投顧總經理）