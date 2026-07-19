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就市論勢／記憶體、ABF 載板 聚光
盤勢分析
邁入7月，台股在創高後轉成高檔震盪，回顧6月底以來記憶體族群雖面臨獲利了結賣壓，惟幾次回檔均呈現跌深快速收斂型態，顯示資金並未撤離AI主軸，僅在族群間快速輪動，屬多頭趨勢中的技術性修正，而非行情轉折訊號。
台股後續走向關鍵，在於雲端業者資本支出承諾是否鬆動。就目前各項跡證顯示，雲端巨頭資本支出並無下修跡象。
回歸基本面，總體環境維持強勁態勢，台灣6月出口748.3億美元，為歷年單月第三高，年增40.3%，景氣燈號連六紅，主計總處並已上修今年GDP成長率至9.64%。
產業方面，供應鏈供貨吃緊的訊號正在多點同步浮現。ABF載板交期由年初的三至四個月顯著拉長，供給缺口可能一路延伸至2028年；更上游的矽晶圓亦見循環轉好跡象，記憶體原廠加速擴產、先進製程與高階封裝同時拉動需求，而龍頭廠擴產保守，供需可望自2027年轉為吃緊。
加計記憶體漲價由現貨市場延伸至合約市場，封測廠開始洽談明、後年價格，CCL／高階銅箔／玻纖布供給也出現緊俏，顯示本波並非單點缺貨，而是整條料鏈結構性緊繃。
投資建議
美國6月消費者物價指數意外降溫，緩解美國聯準會（Fed）本月升息壓力；惟美國通膨仍具黏性，年底前Fed貨幣政策走向仍待觀察。
隨著財報季開跑，上市櫃企業獲利將受市場檢視，供應鏈指標大廠法說會將先後為記憶體循環與AI資本支出定調，市場焦點將從題材轉向數字。
目前指數位處歷史高檔，個股乖離普遍偏大，與其預測指數點位，不如聚焦辨識獲利上修的持續性：訂單能見度能延伸至明年以後、且具備漲價能力的企業，方能於高檔維持評價水準。
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