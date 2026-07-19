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市場領漲動能逐步移轉到美國小型股、價值股、AI基建受惠股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理指出，AI仍是長期投資主軸，但市場領漲動能已逐步由大型科技股轉向其他類股，包括美國小型股、價值股、AI基建受惠股等。投資人可以適度部分獲利了結超大型股，並布局日股、美國小型股及價值股等，以提高投資組合的分散效果。

法國巴黎銀行財富管理表示，相較於美國大型科技股，價值股最近表現較突出。美國小型股自去年11月以來累計漲幅已領先「科技七雄」約32%，顯示市場資金正由大型科技股逐步轉向價值股，與受惠AI基礎建設的產業，包括工業、醫療保健、銀行及礦業等類股。

法國巴黎銀行財富管理認為，近期市場風險偏好回升，有助帶動先前表現相對落後的市場反彈，但整體股市仍可能受到利率與通貨膨脹因素影響而出現波動。區域配置方面，日股由中性上調至加碼，歐股則由減碼調升至中性；南亞與東南亞股市也由減碼調升至中性，美股與新興市場則維持中性配置。

產業配置方面，看好歐洲的銀行、旅遊休閒、汽車及媒體類股。法國巴黎銀行財富管理認為，歐洲銀行具備評價面仍具吸引力、併購機會增加，且受惠於AI帶來的效率提升，長期投資前景仍受到看好；美國方面，也較看好金融類股。此外，全球醫療保健、工業及礦業仍為偏好的布局方向。

法國巴黎銀行財富管理認為，下半年市場波動可能加劇，建議投資人持續透過跨區域、跨類股及多元資產配置分散風險，適度提高日本及歐洲股市、價值型類股的配置比重，同時持續掌握AI長期發展所帶來的投資機會，避免過度集中於單一市場或大型科技股。

美國 科技股 日股

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