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穎崴發布重訊 智慧財產法院判決駁回訴訟請求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
穎崴（6515）19日發布重訊。聯合報系資料照
穎崴（6515）19日發布重訊。聯合報系資料照

穎崴（6515）19日發布重訊，公告內容指出，針對與旺矽間因不公平競爭行為及不當行使智慧財產權所衍生的民事損害賠償訴訟，智慧財產及商業法院已作出一審判決，主文為「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。穎崴表示，目前尚未收到完整判決書，仍無法得知法院判決理由，待收到判決書後，將與委任律師研議後續法律程序，不排除依法提出救濟，以維護公司權益。

本案源於穎崴主張，旺矽涉及不公平競爭行為及不當行使智慧財產權，致公司權益受損，因此依法向智慧財產及商業法院提起民事訴訟，請求損害賠償。

穎崴強調，目前公司營運及財務狀況一切正常，本次一審判決對公司財務及業務並未造成影響，後續將待收到判決書後，釐清法院認定事實及法律理由，再與律師評估是否提出上訴及相關因應措施。

對此，旺矽則在17日亦發布重大訊息強調，智慧財產及商業法院已駁回穎崴全部請求及假執行聲請，並判決訴訟費用由穎崴負擔，公司已獲一審勝訴。旺矽點出，現階段營運一切正常，此次判決對財務及業務均無重大影響，若穎崴後續提出上訴，將依法與委任律師研議後續法律程序，持續維護公司權益。

穎崴 旺矽

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