台股周線跌近6%失守季線 法人：本周留意去槓桿後布局機會

受到南韓股市重挫及市場去槓桿賣壓影響，台股上周五重挫2953點、跌幅6.47%，收在42671點，跌破季線，但法人表示，長期趨勢未變，目前主要是去槓桿化，預料短線市場將震盪整理。

籌碼面方面，三大法人上周合計賣超3807億元，其中外資賣超3102億元，連四周站在賣方，自營商賣超1248億元；僅投信逆勢買超542億元，已連續13周加碼台股。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，近期台股回檔主要受到國際股市走弱及市場槓桿偏高影響，在融資餘額仍維持高檔下，一旦市場出現利空，便容易引發停損及獲利了結賣壓，使近期強勢的記憶體、被動元件、載板等族群同步重挫。

不過，她認為，AI產業長期趨勢並未改變，目前修正較偏向漲多後的去槓桿與籌碼整理，對中長期反而是健康現象。短線仍須留意美股企業獲利、美國通膨及地緣政治等變數，加上近期台股量能縮減、部分族群出現價量背離，下周市場預料仍將維持震盪整理。

凱基投信也指出，本波修正除了短線獲利了結，更反映AI族群漲幅過大後，全球資金進行風險調節與籌碼重整，可視為健康的「去泡沫化」。此次震盪主要源自韓國記憶體族群高度槓桿引發的去槓桿效應，而非AI基本面反轉。

法人認為，短期市場波動仍可能延續，但若去槓桿逐步完成，反而有助籌碼沉澱。以中長線角度來看，每逢指數回測季線附近，往往都是值得留意的布局時點，建議投資人維持分批布局策略，聚焦AI龍頭及基本面穩健個股，避免因短線震盪而打亂長期投資節奏。