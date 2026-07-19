台股重挫後繼續勇敢買？投信舉過去數據：正報酬機率達95%

台股17日急跌近3,000點，終場下跌2,953點（跌幅6.4%），收在42,671點，創台股史上最大盤中與收盤跌點。台股劇烈震盪，但群益投信統計，過去大盤單日盤中大跌1,500點以上，大盤後市平均正報酬機率高達95%，顯示市場在大幅震盪後，短線V轉行情表現可期。

群益投信分析，受到AI交易擁擠、南韓槓桿拉升、台積電法說不如外資預期等利空影響，台股17日大跌。不過，台股後市並不看淡，台股ETF波動低於個股，可逢回承接。

群益投信台股ETF團隊表示，統計大盤在過去單日盤中大跌1,500點以上共有六次。以有資料的近五次統計顯示，大跌後5日、後10日、後20日、後30日、後40日平均漲幅分別為4.88%、4.87%、7.9%、13.3%、18.6%，平均上漲機率大都超過九成，後一個月勝率更是百分百。

群益投信指出，台股基本面不差，大盤因為非經濟面因素下跌之後，往往伴隨V型反轉，投資人不宜大幅度調整操作策略。建議投資人可以選擇能因應市場主動靈活選股的主動式ETF，或是選擇有息收保護的台股高息型ETF。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，基本面AI需求持續強勁，這波半導體類股賣壓應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在供應鏈實地查訪顯示，AI需求依然遠超供給。此次回檔可視為「調整持倉結構」而非「離場」的機會，持續看好台股長線發展。

群益台灣精選高息（00919）經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機，特別是在大盤高檔震盪之際，更能較快累積台股ETF存股張數。