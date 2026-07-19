台股史詩級崩盤！周線連二黑 法人：切忌在恐慌情緒下盲目殺低

加權指數上周五下跌2,953點，收在42,671點，跌幅6.4%，成交量1.3兆元。籌碼面部分，三大法人賣超2,631.4億元，其中外資現貨賣超1,883.1億元，期貨淨空單增加1,736口至86,189口；投信買超73.4億元，自營商賣超821.7億元。上周台股下跌2,683點，跌幅5.9%，周線連二黑。

法人指出，台股17日遭遇史上最慘烈的黑色星期五，大盤崩潰式跳水。儘管上周四台積電（2330）法說會交出亮眼的成績單，但在美國四大指數收黑影響下，利多出盡的失望賣壓全面失控。大盤開低走低、毫無支撐，終場狂瀉2,953點，以低點42,671作收，一舉跌破所有短期均線。

17日市場爆出1.3兆元的成交量，高檔多頭持續踩踏。盤面上，主流板塊無一倖免，台積電法說行情失靈，股價重摔180元，前幾日強勢的設備指標與CoWoS集體遭到斷頭式調節。被動元件龍頭國巨*（2327）跌停，整個半導體、電子族群慘遭血洗。

永豐期貨表示，17日將近3,000點的歷史級長黑，在技術面上對多頭結構造成破壞，高檔融資與17日盤中遭到強制平倉，然而，短線跌幅過大KD等技術指標進入超賣區，投資人切忌在恐慌情緒下盲目殺低。在市場流動性回穩、融資恐慌徹底洗淨前，操作上應保持冷靜，靜待大盤在季線附近打穩地基。