台股暴跌失守季線 面臨外資天量空單考驗

台股17日重挫2953.71點，創下史上最大單日跌點紀錄，終場以最低點42671.27點作收，直接摜破季線43525點。資深分析師認為，台股基本面並未轉壞，台積電法人說明會表現優異更非殺盤元凶，目前的集體踩踏完全是資金與籌碼面的恐慌錯殺。

雖然17日台指期夜盤出現止跌反彈，為市場多頭注入一劑強心針，但外資期貨空單飆升至8.6萬口的歷史天量，加上美股科技股賣壓未止，為本週台股多空對決埋下籌碼震盪變數。

在美伊局勢升溫與通膨死灰復燃疑慮的雙重利空夾擊下，美股17日收盤全面下挫。道瓊工業指數終場下跌406.55點或0.77%，收在52146.42點；標準普爾500指數下跌76.08點或1.01%，收在7457.69點；以科技股為主的那斯達克指數下跌361.70點或1.4%，收在25520.25點；費城半導體指數下跌193.612點或1.63%，收在11673.891點。

面對這波全球半導體股集體回檔，統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，元凶源自於「韓國股市的去槓桿」。

黎方國分析，韓國股市有兩大權值股，分別是權重占28%的三星及占24%的SK海力士，兩家公司撐起韓股過半權重。韓國自今年5月底發行多檔圍繞這兩大權值股的ETF（指數股票型基金）後，在槓桿效應交互作用下，兩家公司的成交量竟一度占整個韓股7成以上。

他說，這導致韓股在6月創下歷史新高後，一旦出現風吹草動，去槓桿的下殺速度也相當劇烈。由於SK海力士發行美國存託憑證（ADR），其跌勢率先衝擊美股費半指數，進而像骨牌效應蔓延至台灣與日本股市。

「這完全是籌碼面去槓桿演變成的多殺多，就像戲院裡有人點了根菸，大家就恐慌大喊失火、集體踩踏逃生，事實上根本沒有失火」，黎方國解釋。

另一方面，對於剛開完法說會卻成為殺盤標的之一的權王台積電，資深證券分析師蔡明翰也在社群發文，直言「台積電不是凶手」。台積電這次法說會無論在財報、全年營運展望或資本支出上，表現都優於市場預期，每股盈餘（EPS）仍具備強勁的成長空間。

蔡明翰認為，台積電17日股價暴跌逾7%、大跌180元，答案非常清楚，純粹是因為「上半年真的漲太多了」，加上市場近期受到地緣政治與美股半導體重挫的雙重拖累，導致資金短線獲利了結，並非台積電基本面突然變差。

展望本週台股走勢，黎方國指出，市場無須過度悲觀，這波下殺完全是無妄之災的「錯殺」。在現貨市場跌幅已大、去槓桿告一段落的背景下，大盤可能上演「開低走高、留長下影線」的落底劇本，短線先觀察是否站回季線之上。

黎方國提出3大論點支撐台股中長期格局。首先，半導體設備廠艾司摩爾（ASML）與台積電法說會齊聲背書，人工智慧（AI）產業會一路旺到2030年。既然台積電董事長魏哲家都看好訂單滿載，基本面就完全沒有雜音。

其次，儘管市場擔憂天量空單恐引發連鎖斷頭踩踏，但黎方國分析，目前台股整體融資維持率維持在160%以上的高檔，與130%的追繳令及120%的斷頭門檻仍有一大段距離，台股籌碼面依舊健康。

另外，黎方國觀察，台股這波自高點拉回約12%，相較於韓股從高點重挫近30%，表現已相對有韌性，預期台股在6月11日的低點42006點附近具有較強勁支撐。