台股改寫史上最大單周跌點 危機入市 千張大戶進場

台股上周大幅拉回2,683點，改寫史上最大單周跌點，連帶台股ETF也呈現跌多於漲，不過，千張大戶危機入市，鎖定等元大台灣50（0050）、主動統一台股增長及群益台灣精選高息進場卡位。

台股ETF上周平均跌幅超過6%，除四檔反向ETF之外，其餘全數收黑，然根據集中保管結算所資料，截至17日，觀察上周千張大戶在台股ETF動向，傾向主動式、槓桿型、市值型以及高股息型，包含元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、元大台灣50、凱基台灣TOP 50、主動統一台股增長、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、主動復華未來50等，顯示買盤仍對於台股後市抱有期待。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，台股17日重挫，再度創史上最大單日收盤跌點，反映全球AI交易快速降溫、半導體族群漲多獲利了結，短線賣壓明顯擴大。

此外，值得注意的是，即使台積電與ASML交出強勁營運表現，但科技股仍遭拋售，反映出市場目前擔心的不是AI的需求，而是前期股價是否已過度反映未來的成長。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股目前回到季線支撐點附近，判斷加權指數在前波低點42,000至月線43,000點有較強支撐，AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，市場近期重新檢視AI的變現能力，加上地緣政治風險所引發的通膨疑慮升溫，使市場波動明顯加劇。

不過，台積電法說會繳出優於市場預期的成績單，並釋出亮眼財測，進一步驗證AI需求仍處於持續擴張階段，外資券商也紛紛上調獲利預估與目標價，顯示對台積電仍具信心。雖然台股短期仍可能受到國際情勢干擾而表現較為震盪，但從中長期角度來看，台股仍具備向上成長潛力。