台股三訊號撐腰再跌有限 法人估指數在季線月線間盤整

台股17日重摔2,953點後，又傳出Google最新Gemini模型交付進度落後，使17日美股四大指數同步下跌，費城半導體指數下跌1.6%，台積電（2330）ADR再跌2.7%，台股本周走勢備受關注。投顧法人表示，台股有AI主流股基本面支撐，加上融資大幅減肥、台指期夜盤反彈877點，本周大盤再跌空間有限，季線到月線盤整機率較大。

台股上周大幅拉回，凱基投顧董事長朱晏民指出，多數法人機構已在先前預告台股第3季波動將較大，且以較長遠來看，台股重新尋求合理估值對盤勢較健康。

富邦投顧董事長陳奕光則以基本面表現，看好台股長線表現。他估計上市櫃公司第2季獲利預估可達約1.8兆元，下半年有機會呈現季季增，上半年累計獲利約3.4兆元，相當亮眼。朱晏民並指，上市櫃公司除今年獲利成長力道強勁外，2027年獲利還有望挑戰年增率三成，基本面展望樂觀；產業長線將循既有趨勢發展，台股現在跌落43,000點以下，本益比已低，不建議殺低。

再看籌碼面，在台股修正過程，亦可清洗部分浮額。向來被視為散戶動向指標的融資餘額在17日大減約416億元，隨融資減肥，有助整體籌碼更為穩定。另一方面，雖國安基金已在5月退場，但八大公股券商17日買超約337億元創單日新高，搭配投信上周買超521億元，國家隊力抗外資與散戶賣壓，吸納業績成長股籌碼，有利跌深後的反彈契機。

雖技術面未確認落底，但多數投資名師認為，大盤站回季線之上可能性高，不過熱門股籌碼已凌亂，需要時間沈澱。兆豐投顧董事長李秀利指出，台股第3季向來波動較大，投資人心態容易「七上八下」，本周觀察重點應著重美國與韓國科技股走勢，及美國重量級科技股財報。永豐投顧建議，投資人短期先觀望不要躁進，逢大幅修正可分批布局。