公司治理100指數新名單出爐 25進23出

臺灣指數公司公布「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果，本次新增25檔、刪除23檔，審核結果將於7月20日生效，追蹤該指數的ETF是富邦公司治理（00692）。

新納入的成分股計有聯華（1229）、南亞（1303）、東元（1504）、華泰（2329）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、友達（2409）、可成（2474）、根基（2546）、華航（2610）、台中銀（2812）、智原（3035）、健鼎（3044）、創意（3443）、健策（3653）、欣陸（3703）、群益期（6024）、聯茂（6213）、鈺邦（6449）、矽創（8016）、尖點（8021）、昇陽半導體（8028）、南電（8046）、長華*（8070）、中保科（9917）等25檔股票。

刪除台泥（1101）、葡萄王（1707）、台橡（2103）、裕隆（2201）、中華（2204）、和泰車（2207）、聯強（2347）、藍天（2362）、大同（2371）、廣達（2382）、中工（2515）、裕民（2606）、信邦（3023）、瑞鼎（3592）、天鈺（4961）、瑞儀（6176）、旭隼（6409）、和潤企業（6592）、采鈺（6789）、富邦媒（8454）、台汽電（8926）、豐泰（9910）、中鼎（9933）等23檔股票。

公司治理100指數於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標（每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名）等成分股挑選程序。

公司治理100指數以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司（含國內上市公司、外國企業第一上市公司及創新板股票，不含TDR），先刪除最近一年期間，日平均交易金額最小20%的股票；再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近一年公司治理評鑑結果前20%」及「最近一年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將兩項排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股，故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。

富邦公司治理經理人溫芳儀表示，本次指數定期審核仍依既有指數編製規則，以公司治理評鑑結果作為成分證券篩選及權重調整依據。未來將配合主管機關推動ESG評鑑制度，自明年度起依新版評鑑結果辦理指數定期審核，以持續提升指數代表性、透明度及永續投資價值。