三事件變化牽動台股後市 永豐投顧：大盤43K 以下本益比低 觀望不殺低

永豐投顧指出，台股本周大跌5.9%後，接下來須關注三事件發展，包括：南韓股市、美股財報周、美國FOMC；台股的波動一方面是國際股市衝擊，二方面是財報季出現的調整；建議短期先觀望，等待情勢穩定，長線還是依循既有基本面發展，逢低布局，43,000點以下市場本益比已低，不建議殺低。

三大變數壓盤 短線觀望待穩

關注南韓市場去槓桿進程：近期股市不穩定首推南韓股市。上半年南韓股市大漲，但6月中後轉而下挫，由於南韓股市借貸嚴重，而所提供的HBM是AI建設重要零件，故宜靜觀其變，等待南韓金融市場穩定。

進入美股財報季，觀察美股反應：多檔CSP巨頭下周公布財報，值此市場波動之際，正好測試市場穩定性。Google本周股價出現單日大幅回挫，雖然沒有影響到趨勢，但應觀察後續發展。

月底FOMC仍為重要變數：從近期美國聯準會官員的言論看，聯準會對於通膨的觀感分歧，目前市場認為聯準會尚未決定是否進一步升息，但是聯準會官員的態度增加股市波動，所以建議觀望。

加權指數本周大跌2,683.34點、跌幅5.92%，收在42,671.27點，大盤指數跌破季線。17日受到國際股市及台積電（2330）法說短期因素的衝擊，單日下跌2,953.71點，創下歷史紀錄。成交量普遍低迷。櫃買市場表現更差，單周跌幅10.95%。

南韓槓桿震盪 記憶體股大跌動搖 AI 信心

本周首要挑戰來自南韓股市。南韓股市被兩大記憶體廠主導，但記憶體股價波動大，南韓股民癡迷槓桿ETF投資，再加上層層貸款，結果當記憶體股價波動透過高槓桿部位被進一步放大，南韓股市6月中旬出現5%左右的單日跌幅有六、七次之多。頻繁劇烈波動也影響全球股市，造成投資人對AI概念股的信心動搖。

在南韓股市與美股不振的環境下，台積電召開法說。台積電各項數據及展望都相當好，但先進製程建置初期良率低與折舊升高，以及新廠產能不足，導致獲利率承壓，市場對獲利率展望反應較為敏感，股價大幅回檔。

AI 股遭遇修正 資金轉向傳產

台積電法說會訊息未能滿足市場高預期，股價回檔，跌破2,300元；其次AI股遭到無情拋售，被動元件遭重挫，其中，國巨*（2327）跌22.33%，華新科（2492）、禾伸堂（3026）跌三成以上。CCL本來前景看好，AI股風向轉變，本益比嚴重修正，台光電（2383）跌15.11%，台燿（6274）更跌25.48%。

市場資金轉向傳產股，塑化股因煉油利差擴大，投資人青睞，台塑化（6505）大漲38.27%，台塑三寶漲約10%；財政部公布青安3.0方案，將補貼期拉長至3+3年，營建股受惠漲2.0%。