台股「黑色星期五」是否衝擊金融穩定？要看這些指標

台股「黑色星期五」創下近3000點的史上最大單日跌點，尤其現在「四貸同堂」的亂象使得外界也關注到會否衝擊金融市場的穩定性？對此不具名的金融業高層指出，接下來台股到底還要再跌多少才會落底，將是重要的指標，倘若距離底部仍有一段距離，下周若爆發「斷頭潮」，等於先前高槓桿的股民將沒有資金來源可再償還銀行貸款，屆時不論是房貸、信貸、車貸等還款都成問題，銀行在一個月後的逾放比率，將成為金融穩定性的一大檢測指標。

相關人士指出，金融穩定性要觀察的不只是銀行體系，也要觀察證券體系，一方面券商的「不限用途款項」借貸，一旦股票下跌的幅度超過了當初券商核給投資者的金額，投資者就要補擔保品或是補錢進來，否則就會由券商處份擔保品；另一方面，倘若大量的違約交割出現，券商得為客戶墊款，也會造成券商的財務損失。

而金融圈先前也在熱議，台灣央行究竟何時會升息？對此一位金控高層私下用南韓的例子來分析，南韓央行在本周四宣布三年多來首度升息，主要是基於通膨降溫和金融風險升高，亦即民眾槓桿舉太大，尤其是南韓瘋炒股、炒房，南韓家庭債務增加情況嚴重，但到頭來，南韓央行能否在年底之前繼續升息，將受到現行的金融槓桿過大問題嚴峻的挑戰，因為高槓桿使金融市場的利率敏感度更高，若升息太多，民眾更還不出錢來。這位高層也進而指出，台灣的情況也一樣，而且一旦股市行情反轉，民眾先前「四貸同堂」債務壓力有如海嘯，勢將成為央行執行貨幣政策的一大阻礙。

金管會表示，台股周五大跌主要反映國際情勢，金管會將持續關注股市波動，並請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。台股截至6月底本益比約31.78倍，現金殖利率1.56%，加計股票股利為1.59%；而國內上市櫃公司 115年截至 6月底累計營收合計約30.49兆元，較去年同期增加35.96%。據金管會出具的統計，除了韓國休市，新加坡跌0.77%，上海跌2.42%，香港跌2.54%，日本跌5.28%，台股的跌幅6.47%居亞洲主要股市之冠。