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中聯毒油案害民…證交所不忍了 泰山等4大上市食品巨頭遭罰內幕曝光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

國內近期爆發「中聯油脂」生產的沙拉油爆發致癌毒油風暴，連上市公司產品也牽涉其中。掌管上市公司的臺灣證券交易所不忍了，17日對泰山（1218）、福壽（1219）、福懋油（1225）及南僑（1702）等四家公司開鍘，以對股東權益有重大影響、延遲重訊等兩大理由，各重罰新台幣30萬元違約金。

證交所表示， 有關泰山、福壽、福懋油脂及南僑投資控股使用中聯油脂油品原料不符法規標準，因事涉重大食品安全事件，對股東權益有重大影響，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第51款規定之情事，惟前揭公司均延遲將相關資訊輸入公開資訊觀測站重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故證交所對上述四家上市公司各處以違約金新台幣30萬元，並函知該等公司以後應確實依規定辦理。

中聯 泰山 證交所

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