中聯毒油案害民…證交所不忍了 泰山等4大上市食品巨頭遭罰內幕曝光

台股「黑色星期五」創下近3000點的史上最大單日跌點，尤其現在「四貸同堂」的亂象使得外界也關注到會否衝擊金融市場的穩定性？對此不具名的金融業高層指出，接下來台股到底還要再跌多少才會落底，將是重要的指標，倘若距離底部仍有一段距離，下周若爆發「斷頭潮」，等於先前高槓桿的股民將沒有資金來源可再償還銀行貸款，屆時不論是房貸、信貸、車貸等還款都成問題，銀行在一個月後的逾放比率，將成為金融穩定性的一大檢測指標。

2026-07-18 00:28