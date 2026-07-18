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黑色星期五…日股一度崩逾4千點 韓股休市逃一劫
日股十七日開盤後重挫。在人工智慧（ＡＩ）及晶片概念股大跌下，作為日股基準的日經平均指數（日經二二五指數）一度崩跌逾四千點、跌幅逾百分之六，終場跌幅收斂至百分之四點○三，下跌二六九四點四二點，收六萬四一四一點一二點。東證股價指數下跌一○九點五八點，收三九一九點二一點，跌幅百分之二點七二。
受美股前市晶片股遭遇沉重賣壓拖累，日經平均指數重挫，終場跌幅百分之四點○三，創史上第五大跌幅。
韓股（韓國綜合股價指數ＫＯＳＰＩ）十七日因適逢國定假日「制憲節」休市一天而「逃過一劫」，廿日（下周一）才恢復正常交易。
記憶體晶片製造商「鎧俠」盤中重挫逾百分之十六，自躋身日本市值最高企業以來，短短一個月內市值就腰斬。市場愈來愈擔心，ＡＩ熱潮推動的記憶體股漲勢已過熱。
鎧俠盤中重挫百分之十六，每股五萬二一一○日圓，股價從六月高點至今下跌超過百分之五十一，市值蒸發至少廿九點五兆日圓（約台幣五點九兆元）。
光是六月中旬，鎧俠市值一度超越豐田汽車，登上日本市值龍頭，主要受惠市場看好ＡＩ帶動記憶體與資料儲存需求，鎧俠股價自年初以來飆漲超過六倍。但鎧俠目前排名已滑落至日本第四大上市企業。
隨著投資人開始質疑龐大的ＡＩ投資，最終能否帶來足以支撐高估值的回報，全球晶片製造商正面臨更嚴格的檢視。
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