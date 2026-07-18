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外資提現賣超1890億 央行出手 台幣小貶

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
外資賣超台股破紀錄，同時在匯市大舉匯出，央行昨出手大大收斂台幣貶值幅度，終場小貶3.9分， 以32.288元兌1美元收盤。 聯合報系資料照
外資賣超台股破紀錄，同時在匯市大舉匯出，央行昨出手大大收斂台幣貶值幅度，終場小貶3.9分， 以32.288元兌1美元收盤。 聯合報系資料照

台股暴跌近三千點，三大法人合計賣超二六一七億元，其中外資狂砍一八九○億元，改寫最大賣超紀錄，連十一天賣超；自營商大賣八二二億元，投信賣超九十五億元。

富邦投顧董事長陳奕光指出，外資現階段在期現貨都作空台股，昨日外資空單突破八萬六千口的極端水位，現貨賣超一八九○億元，雙雙創下歷史新高，台股跌點也刷新高。南韓股市周五休市，外資出清現貨火力集中在台股。

陳奕光認為，外資大手筆賣超台股並非看壞台股基本面，主要是籌碼面及策略因素，部分ＡＩ供應鏈股票本益比過高，甚至有達百倍的誇張情形，同時，ＥＴＦ（指數股票型基金）存在多殺多的情況，市場正在去泡沫及去槓桿。

外資雖然同步在台股及韓股提現，但情況卻不太一樣，陳奕光分析，今年以來外資賣超台股一點四兆元，賣超南韓股市約三兆元，可見外資對南韓股市的看法較為保守，而外資對台灣市場的賣壓，則來自於套利操作，並非反映基本面的惡化。另外，外資賣出台積電約七十萬張，換算市值約一點五兆元，可以說外資集中火力賣台積電。

外資連日賣超，使台幣承受莫大壓力，匯銀人士表示，外資賣超台股破紀錄，同時也在匯市大舉匯出，使得新台幣對美元匯率連破卅二點三、卅二點四元兌一美元關卡，看不下去的央行老大出手，大大收斂貶值幅度，終場小貶三點九分，卅二點二八八元兌一美元收盤。

目前央行採邊走邊看策略，變動過大時才進場調節，消化美元買盤。周五即期外匯市場交易爆量四十一點五一億美元，史上第九大量。

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