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穩定金融…台股嚴防斷頭潮 就怕四貸同堂連環爆

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會持續關注股市波動，並請證交所及櫃買中心，密切注意國際金融市場變化情形。 聯合報系資料照
金管會持續關注股市波動，並請證交所及櫃買中心，密切注意國際金融市場變化情形。 聯合報系資料照

台股黑色星期五」創下史上最大單日跌點，尤其「四貸同堂」亂象不斷，使得外界也關注會否衝擊金融市場的穩定性？金融業高層指出，倘若下周爆發「斷頭潮」，等於先前採取高槓桿策略的股民，將沒有資金來源可再償還銀行貸款，屆時，不論房貸、信貸、車貸等還款都成問題，銀行在一個月後的逾放比率，將成為金融穩定性的一大檢測指標。

金管會則表示，台股周五大跌主要反映國際情勢，金管會將持續關注股市波動，並請證交所及櫃買中心，密切注意國際金融市場變化情形。

相關人士指出，金融穩定性要觀察的不只是銀行體系，也要觀察證券體系。券商的「不限用途款項」借貸，一旦股票下跌幅度超過了當初券商核給投資者的金額，投資者就要補擔保品或是補錢進來，否則就會由券商處分擔保品；另一方面，倘若出現大量違約交割，券商得為客戶墊款，也會造成券商的財務損失。

而金融圈先前也在熱議，台灣中央銀行究竟何時會升息？金控高層私下用南韓例子來分析，南韓央行本周四宣布三年多來的首度升息，主要是基於通膨降溫和金融風險升高，亦即民眾金融槓桿開太大，尤其是南韓瘋炒股、炒房，南韓家庭債務增加情況嚴重，但到頭來，南韓央行能否在年底之前繼續升息，也仍會面臨嚴峻挑戰，主要原因在於槓桿過高使金融市場的利率敏感度更高，若升息太多，民眾更還不出錢來。

這位高層也進而指出，台灣的情況也一樣，一旦股市行情反轉，民眾「四貸同堂」的債務壓力將有如海嘯，成為央行執行貨幣政策的一大阻礙。

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