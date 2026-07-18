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台股崩近3千點 投顧：是否止跌看3訊號

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台股黑色星期五崩跌，盤面綠油油一片，法人認為止跌訊號有三，一是融資大減，再來是新台幣止貶，三是觀察台積電ADR表現。記者黃義書／攝影
台股黑色星期五崩跌，盤面綠油油一片，法人認為止跌訊號有三，一是融資大減，再來是新台幣止貶，三是觀察台積電ADR表現。記者黃義書／攝影

台股黑色星期五指數崩跌，止跌訊號看兩方面，一是融資大減，其次是新台幣匯率，富邦投顧董事長陳奕光說，新台幣若能止貶，台股的反彈會更大，再來則是觀察台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）表現。截稿前，台積電十七日ＡＤＲ早盤跌逾百分之二。

台股昨日融資大減二七六億元，餘額降至五八七九億元，融券增加五萬九六七八張，融券餘額廿三萬六三○○張。陳奕光認為，融資大減兩百億元以上，下周一台股將反彈。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈指出，盤點整體人工智慧（ＡＩ）趨勢大方向並無變化，包括美股企業獲利穩健、債務槓桿溫和，未觸及危機線等，且ＡＩ投資逐步轉為實質回報，有利供應鏈正向循環，研判短期市場漲多且籌碼趨亂，因而出現去槓桿情況，對於中長線而言反而是好事。

台股雖以重摔之姿跌破季線，但法人普遍不看空台股，永豐投顧指出，台股的波動一方面是國際股市衝擊，二方面是財報季出現的調整，台積電法說會後市場解讀偏保守，但是資本支出擴大，反映對前景的樂觀，建議短期先觀望，等待情勢穩定，長線還是依循既有基本面發展，逢低布局，指數四萬三千點以下市場本益比已低，不建議殺低。下周台股指數四萬點有撐。

台新投顧表示，短空修正看半年線三萬八五○○點，短線上科技股利多出盡，國際科技股同步修正的情況下，投資者應注意資金控管，並考量自身的風險耐受度與核心投資邏輯採取不同的應對策略。

台新投顧認為本次修正並非ＡＩ需求泡沫化，而是市場對其變現速度與高估值的校正，後續七月底至八月初的美系雲端服務商（ＣＳＰ）法說會值得特別注意，此時，短線積極操作者須特別注意控管槓桿，長線投資者可利用恐慌分批建倉、拉長投資周期。

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