空頭狙殺！台股暴跌2953點 史上最慘

台北股市昨日開低殺低暴跌二九五三點，創下史上最大跌點，加權股價指數終場以四萬二六七一點作收，跌幅百分之六點四七，成交量一兆二一二九億元；集中市場加權股價指數周五一口氣摜破四萬五千點、四萬四千點、四萬三千點等整數關卡，空方尾盤還不放手，最後一盤再砍二四七點，最終以將近三千點的跌點收盤。

縱觀昨日亞洲股市，除了台股狂瀉之外，日股也在開盤後重挫，日經二二五指數盤中一度崩跌逾四千點，終場以下跌二六九四點作收，收在六萬四一四一點；南韓股市則因國定假日制憲節休市一天而「逃過一劫」。

台股黑色星期五，暴跌原因不只一個，包括全球人工智慧（ＡＩ）資本支出變現疑慮、外資瘋狂在台股變現，以及融資多殺多與程式交易助跌；資金快速撤退，使得過去獨領風騷的類股慘成空頭狙殺對象，包括晶圓代工與半導體供應鏈、高本益比ＩＣ設計與ＩＰ族群，以及伺服器代工與組裝。

台股護國神山台積電法說會後，市場因憂心資本支出提高恐壓縮獲利，使得台積電昨日開低走低，尾盤爆進萬張賣單，終場以下跌一百八十元，收在二二九○元，寫下台積電史上收盤最大跌點。

不只台積電，權值股倒成一片，聯發科以三三七○元作收，暴跌三百卅元，跌幅百分之八點九二，比台積電更慘烈。記憶體股更是慘不忍睹，南亞科、華邦電、力積電股價跌停，旺宏跌百分之八點四二。

拖累台股本周表現的主力，不是美股，而是昨日沒有開盤的南韓股市。法人指出，南韓股市被三星與海力士兩大記憶體主導，但記憶體股價波動大，南韓股民更癡迷槓桿ＥＴＦ（指數股票型基金）投資，再加上層層貸款，一旦記憶體股價波動透過高槓桿部位被進一步放大，就出現了南韓股市的慘況。

法人指出，今年以來，美國費城半導體指數和南韓ＫＯＰＳＩ指數波段最大漲幅都超過百分之百，台灣加權指數也超過六成，技術面乖離已過大，加以散戶融資餘額增幅八成，大於指數漲幅，籌碼浮額快速增多，部分個股提早反映未來數年的成長利多。

近期市場對科技股利多不漲反跌，一方面機構有資產配置再平衡的考量，一方面當市場樂觀情緒封頂，即使財報合乎預期，也會被視為「利多出盡」，引發融資多殺多與高檔調節賣壓。