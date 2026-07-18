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台積零股熱爆 單日衝破2,000萬股
台股昨日崩盤，半導體為重災區，晶圓代工廠台積電（2330）、聯電、世界先進股價同步大跌，但秉持越跌越買的精神，小資族勇於買進台積電零股，盤中零股成交量衝破2,057.9萬股，成交金額高達485.58億元，成交量是前一日的12.5倍，打破歷史單日紀錄，大幅超越今年3月9日的1,699萬零股紀錄。
台積電昨日重跌180元，終場失守「2330」、收2,290元，市值跌破60兆元，來到59.39兆，單日縮水約4.66兆元。美股17日早盤，台積電ADR仍跌逾4%。
台積電法說會如預期上修全年展望和資本支出，宣布加碼美國千億美元投資等，第3季展望美元營收目標如預期雙位數季成長，但毛利率與營益率不如市場預期，短期股價再走弱。
聯電昨開盤就打入跌停144元，法人認為，受到國際半導體晶片股與ADR前一日重挫連帶影響。
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