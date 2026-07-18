台積目標價 逆勢掀調升潮 大摩喊拉回就買

台積電（2330）法說會後，昨（17）日股價暴跌180元或7.2%，收2,290元，市場將重挫原因指向其第3季毛利率恐下滑。但統計已有13家外資券商全面力挺台積電，看好其未來展望，多數並調升目標價，現目標價最高已上看4,200元。摩根士丹利（大摩）並強調，市場若因毛利率未達預期而出現股價拉回，反而提供投資人逢低布局的機會。

在外資券商最新台積電報告中，麥格理將其目標價由3,380元大幅調升至4,200元，首見「4字頭」，為目前最高；花旗維持3,800元不變；瑞銀由3,400元調升至3,650元；Aletheia資本維持3,500元；野村維持3,425元。

外資圈看台積電最新目標價

台積電目標價「3字頭俱樂部」，則有滙豐由2,350元上修至3,400元；小摩由3,100元調升至3,200元；瑞穗由3,000元調高至3,150元；高盛由3,000元上修至3,100元；美銀則維持3,100元不變；大和資本由2,330元大幅調升至3,000元。

「2字頭俱樂部」包含大摩將目標價由2,888元調升至2,988元，法巴由2,520元上調至2,890元，外資全面調整，反映外資普遍看好後市成長動能。

值得關注的是，花旗半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電管理階層多次強調，AI需求較先前預期更加強勁，且成長動能已由GPU擴大至CPU、客製化特殊應用積體電路（ASIC）及網路晶片等領域，受惠需求持續升溫，台積電將2026年資本支出上調至600億至640億美元，進一步強化市場對2026年營收年增率可望超過40%的信心。

此外，台積電擴充產能前將審慎評估雲端服務供應商（CSP）部署時程、電力供應及資料中心建置進度，目前AI需求主要來自實際部署，而非庫存累積，有助市場對AI投資動能的信心延續，基於基本面展望樂觀，因此重申「買進」評等。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，主要利空在於毛利率雖符合摩根士丹利偏保守預期，但未能滿足市場偏高期待。受2奈米量產初期稀釋效應影響，2026年第3季毛利率指引中位數為66%，低於摩根士丹利預估的67.5%，亦不及部分買方（buyside）預期的70%。