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台指期夜盤一度漲800點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股波段逾5,500點的修正走勢中，雖集中市場融資擔保維持率愈來愈低，尤其昨（17）日暴跌近3,000點，市場擔心融資斷頭隱憂，不過，分析師指出，目前粗估集中市場的融資維持率、整戶維持仍接近150%，加上台指期夜盤上半場率先反彈，一度漲逾800點，將化解部分融資停損等壓力。

根據統計，台股自6月23日盤中48,218歷史高點修正至17日收盤，波段已下跌達5,547點，指數跌幅11.5%，市場擔心融資斷頭壓力，但由CMONEY決策系統的統計，截至17日為止，雖指數當日大跌近3,000點，融資大減276億元，但粗估融資維持率約147%、整戶維持率也在148%，距融資斷頭門檻仍有段距離。

以目前融資維持率、整戶維持率來看，大規模的融資斷頭機率暫不高，但投資人的融資自我停損壓力並不輕，目前殺盤力道也多來自融資停損賣壓。

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