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兆元股息來了 幫大盤補血

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股暴跌，但上市櫃公司進入發紅包階段，未來一個月豪發1兆餘元股息、庫藏股最多1,369.4億元銀彈，合計將為台股帶來超過1.1兆元續命血，加上散戶資金源源不絕湧入ETF，將提供下檔支撐，有利籌碼換手後重啟漲勢。

台新投顧總經理黃文清分析，7月正式進入除權息旺季，統計下周一（20日）自起一個月內，包括鴻海（2317）、富邦金、國泰金、中信金、中華電、聯發科、聯電、華碩、台達電、日月光投控、元大金、玉山金等派息大戶將發放226.4至1,009.3億元股息。

至於緯創、凱基金、台灣大、聯詠、遠傳、台塑化、長榮航、研華、萬海、皇翔等亦將分配10.6億至174.9億元股息，加計10億元以下合計共1,040家上市櫃公司將發放共1兆元現金股利，未來股息再投入將挹注台股後續資金活水。

統一投顧董事長黎方國表示，台股近期高檔震盪，不少公司宣示買回自家股東捍衛股價或轉讓給員工，包括群光、聯華、威盛、矽格、宏普、榮成、矽統等50家未來一個月仍在執行期間，合計最高買回金額1,369.4億元，提供股價下檔支撐。

日月光投控 台股 玉山金

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