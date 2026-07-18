聽新聞
0:00 / 0:00
兆元股息來了 幫大盤補血
台股暴跌，但上市櫃公司進入發紅包階段，未來一個月豪發1兆餘元股息、庫藏股最多1,369.4億元銀彈，合計將為台股帶來超過1.1兆元續命血，加上散戶資金源源不絕湧入ETF，將提供下檔支撐，有利籌碼換手後重啟漲勢。
台新投顧總經理黃文清分析，7月正式進入除權息旺季，統計下周一（20日）自起一個月內，包括鴻海（2317）、富邦金、國泰金、中信金、中華電、聯發科、聯電、華碩、台達電、日月光投控、元大金、玉山金等派息大戶將發放226.4至1,009.3億元股息。
至於緯創、凱基金、台灣大、聯詠、遠傳、台塑化、長榮航、研華、萬海、皇翔等亦將分配10.6億至174.9億元股息，加計10億元以下合計共1,040家上市櫃公司將發放共1兆元現金股利，未來股息再投入將挹注台股後續資金活水。
統一投顧董事長黎方國表示，台股近期高檔震盪，不少公司宣示買回自家股東捍衛股價或轉讓給員工，包括群光、聯華、威盛、矽格、宏普、榮成、矽統等50家未來一個月仍在執行期間，合計最高買回金額1,369.4億元，提供股價下檔支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。