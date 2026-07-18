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台股短線面臨兩大考驗 四大投顧展望下周盤勢 提防整理期拉長

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（17）日遭外資狙擊，挾量摜破季線。 聯合報系資料照
台股昨（17）日遭外資狙擊，挾量摜破季線。 聯合報系資料照

台股昨（17）日遭外資狙擊，挾量摜破季線。專家指出，短期仍面臨市場情緒調整、資金去槓桿等考驗，下周宜儘速站回季線、約43,525點，否則整理時間恐拉長，甚至下探6月11日長下影線低點42,006點，現階段宜做好風險控管，嚴守操作紀律。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股昨日賣壓異常沉重，主要受到多項利空匯聚衝擊，包括台積電（2330）法說內容不夠驚豔、美伊軍事衝突再起、Google（谷歌）新一代AI大模型傳出延遲，加上韓股休市加重ETF對日股、台股調節力道。

四大名師看台股後市
四大名師看台股後市

今年上半年漲幅居冠的韓股，隨政策強制去槓桿、央行升息等因素，率先回測半年線，台股昨日跟進費城半導體指數、日股跌破季線，上演補跌走勢，接連失守45,000、44,000、43,000點，及5日線、季線等多道關卡，成交量放大至1.3兆元，近11日最多。

綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、蔡明彥、黃詣庭等四大名師看法，台股7月以來反覆震盪過程中，始終出現無法擴量上攻的量價背離態勢，昨日下殺取量，低檔仍具承接買盤，但是否就此止跌回穩仍有待進一步確認。

法人分析，AI產業趨勢向上毫無懸念，但近期「鬼故事」頻傳，加上資金去槓桿壓力，短線先觀察兩大指標：費半指數、韓股能否率先回神，台積電、聯發科等權值股是否出面表態，帶領台股多頭下周奪回季線灘頭堡，否則恐拉長整理時間，下檔仍有機會回測42,006點前低。

隨台股高檔震盪加劇，法人建議，短線勿隨便進場接刀，靜待賣壓宣洩完畢及止跌訊號出現，並做好風險控管，嚴守操作紀律，若欲進場摸底，除依據個人持股水位高低外，觀察個股基本面及籌碼乾淨度而定。

法人認為，台股現階段有五大利多助威，包括美國最新通膨數據低於預期、台積電法說印證AI需求仍旺、美台企業獲利延續上修趨勢、ETF等內資豐沛、類股良性輪動等，在籌碼經過良性換手後，可望再重啟攻勢。

不過，法人提醒，近期中東情勢反覆不定、費城半導體指數及韓股偏弱、外資期貨空單逾8萬口、融資餘額處於高檔水準等四大變數，仍將持續干擾市場情緒，後市應密切關注。

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