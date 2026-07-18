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大盤崩跌2,953點 史上最慘 外資狂砍1,883億元 八大公股進場護盤

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（17）日出現近年來最慘烈「黑色星期五」。聯合報系報資料照
台股昨（17）日出現近年來最慘烈「黑色星期五」。聯合報系報資料照

台股昨（17）日出現近年來最慘烈「黑色星期五」，台積電法說利多出盡引發科技股拋售潮，外資狂砍1,883.1億元、單日歷史新高，摜壓加權指數出現長黑跌破季線，終場重挫2,953點收42,671點，單日跌點創史上最慘紀錄。

周線來看，台股大幅拉回2,683點，是史上最大單周跌點，跌幅5.9%則是自2025年4月下殺至17,306點低點以來最大，周K連二黑，周成交量5.6兆元，較前一周回升約30%。

三大法人合計賣超2,631.4億元，其中，外資大舉調節1,883.1億元，改寫歷史新高紀錄，光台積電（2330）一檔賣超1,039.4億元，南亞、台達電、力積電、日月光投控、聯電等則在66.3至100.7億元不等；外資連11賣、累計賣超6,417.8億元，今年來累計買超1.56兆元。

外資近日期現貨操作動向
外資近日期現貨操作動向

外資在台指期留倉淨空單加碼1,736口，續增至86,189口歷史新高水準，顯示對於避險及套利需求仍高，對於大盤指數後市反彈力道增添壓抑力道。

投信隨中長線資金逢低進場加碼，昨日持續買超73.4億元，連18買、累計買超1,875.3億元；自營商賣超821.7億元，創單日賣超最多紀錄，自行買賣部位調節力道加大至100.7億元；為減緩市場恐慌情緒，八大公股行庫進場狂接468億元、締歷史新猷，除台積電敲進186.6億元，亦買進元大台灣50、聯電、台達電、日月光投控等。

市場擔憂AI龐大資本支出能否帶來足以支撐高估值回報，加上美伊衝突升溫，美國科技股拋售潮蔓延至亞股，韓股昨日休市逃過一劫，日股大跌4.5%，台股昨日去槓桿賣壓傾巢而出，終場失守季線並收最低點，成交量增至1.3兆元。

上市市值單日蒸發9.61兆元，降至139.36兆元；上櫃市值蒸發0.78兆元，降至10.36兆元；合計上市櫃市值一天內暴減10.39兆元，降至149.72兆元。

盤面上漲及收平個股僅209檔，權值股跌多漲少，電信三雄、兆豐金、永豐金、台塑化、統一等逆勢收高，台積電跌180元收2,290元當日最低，創單日歷史最大跌點。

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