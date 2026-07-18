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一周熱門零股／高息 ETF、國巨 交投重心
本周盤勢呈高檔震盪後急殺的格局，投資人逢低藉零股積極進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF，與國巨*、群創等大型權值股都為交投重心。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、台積電、元大台灣50正2、元大高股息、群益台灣精選高息、群益臺灣加權正2、國巨*、群創、南亞科、聯電，十檔標的交易量較上周呈現增溫狀態。
市場專家指出，台股短線行情最大焦點在於美國6月消費者物價指數CPI、核心CPI低於市場預期，主要受能源價格大幅下跌帶動，CPI表現全數低於市場預期，為2020年4月以來單月最大跌幅，且核心通膨同樣略有降溫，反映通膨降溫並非全數由能源下跌所致，通膨外擴效應也有所減緩，但美伊關係再次生變，導致油價上漲，後續仍需持續觀察數據是否有重新升溫的可能性，後續進展將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人的選股策略。
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