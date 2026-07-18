就市論勢／AI 龍頭族群 分批布局

盤面分析

受韓國股市拖累，且市場去槓桿情況持續，台股昨（17）日重挫2,953.71點，大跌6.47%，收在42,671.27點，直接摜破季線；統計本周台股全周下跌2,683.34點，周線跌幅5.92%，平均日均量1.12兆元，櫃買指數單周回檔幅度則高達-10.95%。

近期台股表現受國際市場持續走跌衝擊，加上市場對利多消息標準愈來愈高、台股融資額度亦維持6,000億以上高檔等較為不利的條件，在市場槓桿較高的情況下，一出現風吹草動，近月強勢族群如記憶體、被動元件、載板等均跌停，市場氣氛轉為恐慌。

雖然台股評價隨晶圓龍頭大廠上修而趨於合理，目前處於不便宜但也不貴的評價水位，短期亦須留意國際地緣政治及美國通膨造成波動加劇；此外，這波台股指數來回震盪創高，但量能短期反而出現持續縮減，類股持續輪動但陸續出現價量背離狀態，市場籌碼面顯示短期風險上升。

投資建議

盤點AI趨勢大方向並無變化，包括美股企業獲利穩健、債務槓桿溫和，未觸及危機線等，且AI投資逐步轉為實質回報，有利供應鏈正向循環，研判短期市場漲多且籌碼趨亂，因而出現去槓桿情況，對於中長線而言反而是好事，建議台股部位可趁市場去化融資過程中，分批承接布局。

核心持股以AI相關龍頭股為主，題材及落後補漲股區間操作。科技股可留意雲端AI零組件、晶圓龍頭大廠建廠供應鏈、先進封測設備、低基期IC設計、記憶體、光通訊，傳產族群則以電力相關供應鏈為主。