台股本週跌2683點 上市股票總市值減逾8兆元

鴻海（2317）17日公告，即將處分臻鼎-KY（4958）持股5,544張，每單位價格及交易總金額將依後續實際處分價格計算後另行公告。扣除掉本次處分臻鼎持股後，鴻海仍透過富士康持有2億9,997萬1,627股，持股比例仍有27.05％，仍舊是最大單一股東。

2026-07-17 19:04