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台股本週跌2683點 上市股票總市值減逾8兆元
台灣證券交易所統計，台股今天跌2953.71點，收在42671.27點，較上週下跌2683.34點，跌幅約5.92%；全體上市公司市值為新台幣139兆3624.07億元，較上週減少8兆6763.61億元，減幅約5.86%。
證交所指出，產業別指數方面，本週漲幅以油電燃氣類指數上漲30.30%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌11.85%最深；未含金融類指數下跌2544.41點，跌幅約6.25%，未含電子類指數下跌63.87點，跌幅約0.27%，未含金融電子類指數上漲162.05點，漲幅約1.03%。
本週集中交易市場總成交金額為5兆5870.97億元，全體上市股票成交金額5兆235.14億元，股票成交量週轉率3.79%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2兆48.67億元，占全體上市股票交易金額39.91%；電子零組件類1兆2692.47億元，占25.27%；電腦及週邊設備類2891.54億元，占5.76%。
累計今年年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額132兆3333.10億元，市場日平均成交金額1兆338.54億元，股票成交量週轉率114.23%，股票日平均成交量週轉率0.89%。
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