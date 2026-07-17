台股重挫2953點寫多項紀錄 外資、自營商賣超登新高

台股今天上演「黑色星期五」，加權指數暴跌2953點，改寫史上最大跌點紀錄；三大法人賣超新台幣2617億元，外資與自營商賣超金額同步創新高，台積電也寫下上市以來最大跌點，散戶卻逆勢搶進，台積電零股成交量刷新歷史紀錄。

投顧分析師表示，美股、亞股修正，市場恐慌情緒升高反映上半年漲幅過大，但台股基本面穩健，是全球AI供應鏈的「金絲雀」，仍有望築底回升，修正並非AI需求泡沫破裂，而是市場對變現速度與估值的校正。

台積電16日法人說明會後，台股今天卻遭失望性賣壓血洗，科技股淪為殺盤重心，寫下多項歷史紀錄。

1.台股創史上最大跌點

台股今天重挫2953點，改寫史上最大跌點紀錄，終場收在42671.27點，跌破季線關卡；台股今天週線收黑，下跌2683點。

2.台積電創史上最大跌點、零股交易創高

晶圓代工廠台積電第3季毛利率展望不如預期，恐較第2季滑落，衝擊股價重挫180元，創下史上最大跌點，收在2290元，摜破季線約2325元，市值跌破60兆元，滑落至59.38兆元；但散戶卻進場撿便宜，台積電零股交易已破2058萬股，刷新史上單日紀錄。

3.三大法人、外資及自營商賣超創紀錄

三大法人合計賣超達2617.15億元，創史上新高紀錄；自營商賣超821.79億元，投信買超95.03億元，外資及陸資賣超1890.39億元。其中，外資、自營商均創史上最大賣超金額。

值得注意的是，外資連續11個交易日提款6425.08億元。投信持續扮演撐盤角色，今天買超95.03億元，累計18個交易日買超台股。

4.外資提款晶圓雙雄、ETF

台積電今天遭外資賣超4.4萬張，聯電遭外資賣超4.5萬張。指標性ETF也遭外資提款，主動統一升級50（00403A）以46萬張居冠，元大台灣50（0050）22.2萬張居次，主動統一台股增長（00981A）13.7萬張居第3，凱基台灣TOP50約5.7萬張居第5。

5.資金進駐傳產金融

電信股成資金避風港，帶動電信三雄除息行情亮眼，遠傳、台灣大、中華電今天全都填息達陣，僅歷時7到8個交易日，創近年最快紀錄。

外資也同步買超玉山金、三商壽、中鋼、中信金、台中銀、中華電、長榮航、兆豐金、台灣大等。

台股今天重挫，富邦投顧董事長陳奕光分析，這波下跌屬於漲多後修正，可從指數修正與個股去槓桿2個面向觀察。

陳奕光指出，全球股市近期陸續跌破重要技術支撐，美國費城半導體指數率先跌破季線，日股今天也失守季線，台灣櫃買OTC指數已經跌破季線，加權指數今天補跌失守季線，反映的是上半年漲幅過大後的正常回檔。

不過，陳奕光認為，台股基本面依然穩健，在AI產業鏈中仍具關鍵地位，可說是全球AI供應鏈的「金絲雀」。台灣在算力、電力及儲存能力「3力都有」，預期第2季企業財報表現仍將相當亮眼，隨著指數跌破季線後完成修正，有機會逐步築底回升。

就籌碼面來看，他表示，目前市場恐慌情緒升高，即使基本面良好的個股，也可能因資金撤出而同步補跌；不過加權指數可望在季線附近築底。

至於台積電法說會後股價表現，陳奕光表示，台積電這次繳出亮眼成績單，但市場仍「雞蛋裡挑鋼筋」，包括對毛利率展望的期待，加上外資賣超主要與期貨套利交易及獲利了結有關，目前正處於多空交替的轉折階段。只要基本面沒有改變，短線利空多屬洗盤，並不影響中長期產業趨勢。

台新投顧表示，台股今天大跌2953點，主因為科技股利多出盡，台積電法說未超越市場超高期待。

值得注意的是，科技股財報及法說，包括美光、三星、台積電均呈現「數據亮眼但市場不買單」的狀況，反映投資人預期過高後的落空情緒。

對於台積電法說會後股價大跌，台新投顧指出，擴廠反映客戶需求強勁，基本面未轉弱，股價修正屬短期預期落空，而非趨勢反轉，這次修正並非AI需求泡沫破裂，而是市場對變現速度與估值的校正，美系CSP（雲端服務供應商）Meta、微軟、Google、Amazon等在7月底至8月初的法說將是下一波行情關鍵。