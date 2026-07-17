快訊

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

市場情勢不妙？美企內部人士急脫手持股 速度逾20年來第2快

致癌油竄全台引爆食安危機 中聯總經理余凌冲遭收押理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫2953點寫多項紀錄 外資、自營商賣超登新高

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天上演「黑色星期五」，加權指數暴跌2953點，改寫史上最大跌點紀錄；三大法人賣超新台幣2617億元，外資與自營商賣超金額同步創新高，台積電也寫下上市以來最大跌點，散戶卻逆勢搶進，台積電零股成交量刷新歷史紀錄。

投顧分析師表示，美股亞股修正，市場恐慌情緒升高反映上半年漲幅過大，但台股基本面穩健，是全球AI供應鏈的「金絲雀」，仍有望築底回升，修正並非AI需求泡沫破裂，而是市場對變現速度與估值的校正。

台積電16日法人說明會後，台股今天卻遭失望性賣壓血洗，科技股淪為殺盤重心，寫下多項歷史紀錄。

1.台股創史上最大跌點

台股今天重挫2953點，改寫史上最大跌點紀錄，終場收在42671.27點，跌破季線關卡；台股今天週線收黑，下跌2683點。

2.台積電創史上最大跌點、零股交易創高

晶圓代工廠台積電第3季毛利率展望不如預期，恐較第2季滑落，衝擊股價重挫180元，創下史上最大跌點，收在2290元，摜破季線約2325元，市值跌破60兆元，滑落至59.38兆元；但散戶卻進場撿便宜，台積電零股交易已破2058萬股，刷新史上單日紀錄。

3.三大法人、外資及自營商賣超創紀錄

三大法人合計賣超達2617.15億元，創史上新高紀錄；自營商賣超821.79億元，投信買超95.03億元，外資及陸資賣超1890.39億元。其中，外資、自營商均創史上最大賣超金額。

值得注意的是，外資連續11個交易日提款6425.08億元。投信持續扮演撐盤角色，今天買超95.03億元，累計18個交易日買超台股。

4.外資提款晶圓雙雄、ETF

台積電今天遭外資賣超4.4萬張，聯電遭外資賣超4.5萬張。指標性ETF也遭外資提款，主動統一升級50（00403A）以46萬張居冠，元大台灣50（0050）22.2萬張居次，主動統一台股增長（00981A）13.7萬張居第3，凱基台灣TOP50約5.7萬張居第5。

5.資金進駐傳產金融

電信股成資金避風港，帶動電信三雄除息行情亮眼，遠傳、台灣大、中華電今天全都填息達陣，僅歷時7到8個交易日，創近年最快紀錄。

外資也同步買超玉山金、三商壽、中鋼、中信金、台中銀、中華電、長榮航、兆豐金、台灣大等。

台股今天重挫，富邦投顧董事長陳奕光分析，這波下跌屬於漲多後修正，可從指數修正與個股去槓桿2個面向觀察。

陳奕光指出，全球股市近期陸續跌破重要技術支撐，美國費城半導體指數率先跌破季線，日股今天也失守季線，台灣櫃買OTC指數已經跌破季線，加權指數今天補跌失守季線，反映的是上半年漲幅過大後的正常回檔。

不過，陳奕光認為，台股基本面依然穩健，在AI產業鏈中仍具關鍵地位，可說是全球AI供應鏈的「金絲雀」。台灣在算力、電力及儲存能力「3力都有」，預期第2季企業財報表現仍將相當亮眼，隨著指數跌破季線後完成修正，有機會逐步築底回升。

就籌碼面來看，他表示，目前市場恐慌情緒升高，即使基本面良好的個股，也可能因資金撤出而同步補跌；不過加權指數可望在季線附近築底。

至於台積電法說會後股價表現，陳奕光表示，台積電這次繳出亮眼成績單，但市場仍「雞蛋裡挑鋼筋」，包括對毛利率展望的期待，加上外資賣超主要與期貨套利交易及獲利了結有關，目前正處於多空交替的轉折階段。只要基本面沒有改變，短線利空多屬洗盤，並不影響中長期產業趨勢。

台新投顧表示，台股今天大跌2953點，主因為科技股利多出盡，台積電法說未超越市場超高期待。

值得注意的是，科技股財報及法說，包括美光、三星、台積電均呈現「數據亮眼但市場不買單」的狀況，反映投資人預期過高後的落空情緒。

對於台積電法說會後股價大跌，台新投顧指出，擴廠反映客戶需求強勁，基本面未轉弱，股價修正屬短期預期落空，而非趨勢反轉，這次修正並非AI需求泡沫破裂，而是市場對變現速度與估值的校正，美系CSP（雲端服務供應商）Meta、微軟、Google、Amazon等在7月底至8月初的法說將是下一波行情關鍵。

台股 亞股 美股

延伸閱讀

外資賣超1890億…賣超這檔主動ETF竟逾46萬張 台積電、聯電同步遭大賣

AI股跌美股下挫　投顧：關注法說後台積電股價

AI股失寵拖累台日韓股市 投顧：後市觀察台積電動向

台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

相關新聞

外資賣超1890億…賣超這檔主動ETF竟逾46萬張 台積電、聯電同步遭大賣

台股17日收在42,671.27點，重挫2,953.71點，三大法人中僅投信買超，外資賣超1,890.39億元，6檔ETF進榜外資賣超前十名，外資賣超主動統一升級50（00403A）竟達46.87萬張，高居單日賣超第一大，台積電（2330）及聯電（2303）也齊遭大賣，不過，外資大買群創（3481）59,977張，居買超個股冠軍。

台股重挫為史上最大單日跌點 金管會回應了

受到美伊衝突升溫、美股科技股下跌和AI類股估值偏高等疑慮影響，台股17日暴跌2,953.71點，為台股史上單日最大跌點，跌幅達6.47%，終場收在42,671.27點，成交值約1兆2,129.57億元。外界關注金管會是否將祭出救市措施，金管會表示，目前台股主要反映國際情勢，將持續密切關注市場波動，並請證交所及櫃買中心掌握國際金融市場變化。

鴻海擬處分臻鼎持股5,544張 仍是最大單一股東

鴻海（2317）17日公告，即將處分臻鼎-KY（4958）持股5,544張，每單位價格及交易總金額將依後續實際處分價格計算後另行公告。扣除掉本次處分臻鼎持股後，鴻海仍透過富士康持有2億9,997萬1,627股，持股比例仍有27.05％，仍舊是最大單一股東。

台股重挫2953點寫多項紀錄 外資、自營商賣超登新高

台股今天上演「黑色星期五」，加權指數暴跌2953點，改寫史上最大跌點紀錄；三大法人賣超新台幣2617億元，外資與自營商賣...

AI股失寵拖累台日韓股市 投顧：後市觀察台積電動向

AI族群漲多調節賣壓蔓延全球，美股費半指數重挫後，台日股今天同步大跌，韓股因休市暫避跌勢。投顧分析，上半年美、台、日、韓...

李鎮宇：台股Q3進入中段整理 台股若來到4萬點以下就是好買點

台股今日大跌2953點，跌幅6.47%、收4萬2671點，台新投顧副董事長李鎮宇分析，台股第三季已進入中段整理，下檔將先看半年線3萬8500點，建議短線宜降低槓桿，中長期等待合理回檔布局，倘若台股來到4萬點以下就是好買點、可進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。