AI股失寵拖累台日韓股市 投顧：後市觀察台積電動向

AI族群漲多調節賣壓蔓延全球，美股費半指數重挫後，台日股今天同步大跌，韓股因休市暫避跌勢。投顧分析，上半年美、台、日、韓股漲勢驚人，尤其韓股逼近100%，但市場開始重新檢視估值，資金轉趨保守，財報利多也失靈，漲多的AI科技股首當其衝。

台新投顧認為，這波全球科技股同步回檔，主因並非AI需求轉弱或基本面惡化，而是市場先前預期過高，在高估值背景下進行重新定價。隨著第3季財報季展開，即使企業交出亮眼成績單，市場仍可能出現利多出盡的震盪格局，後續台積電能否止跌回穩，將是牽動下一波AI行情的重要觀察指標。

人工智慧（AI）概念股回檔衝擊全球科技股，美股主要指數16日全面收黑，費城半導體指數重挫4.29%，拖累亞股同步走弱。東京股市日經225指數在科技股領跌下收盤重挫4.03%；韓股休市，前一個交易日則大跌6.37%。

台股今天電子權值股成殺盤重心，加權指數終場重挫2953.71點、跌幅6.47%，收42671.27點，跌破43000點與季線關卡，改寫盤中及收盤史上最大跌點紀錄。

市場關注，亞股連動效應，近期韓股8度觸發熔斷機制，拖累台股盤勢，今天韓股因休市未同步反映國際股市跌勢，下週一開盤是否出現補跌，成為市場觀察焦點。

台新投顧總經理黃文清表示，AI、HBM（高頻寬記憶體）等族群歷經上半年大漲後，確實面臨修正壓力，但不同市場產業結構不同，連動程度不能一概而論。韓股以記憶體產業權重較高，相關族群重挫時，確實可能牽動台灣記憶體供應鏈；至於台灣AI基礎建設等族群，未必完全受韓股影響。

他指出，日本AI受惠股則以先進材料、半導體設備供應鏈為主，前波漲勢同樣凌厲，近期同步面臨估值修正壓力。

富邦投顧董事長陳奕光表示，上半年費城半導體指數累計漲幅約87%，韓股漲幅逼近100%，台股也大漲約5至6成，進入下半年後，市場開始重新檢視企業財報與獲利展望，資金自然轉向保守，高評價科技股首當其衝。

台新投顧也指出，今年以來費城半導體指數、韓國KOSPI波段漲幅均曾超過100%，台股加權指數漲幅也超過60%；另一方面，散戶融資餘額今年增加2721億元、增幅高達80%，高於指數漲幅，顯示市場槓桿快速累積，加劇修正時的籌碼壓力。