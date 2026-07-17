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台股重挫為史上最大單日跌點 金管會回應了
受到美伊衝突升溫、美股科技股下跌和AI類股估值偏高等疑慮影響，台股17日暴跌2,953.71點，為台股史上單日最大跌點，跌幅達6.47%，終場收在42,671.27點，成交值約1兆2,129.57億元。外界關注金管會是否將祭出救市措施，金管會表示，目前台股主要反映國際情勢，將持續密切關注市場波動，並請證交所及櫃買中心掌握國際金融市場變化。
金管會指出，近期股市震盪主要受到國際因素影響，將持續觀察市場發展及交易秩序，適時掌握市場變化。根據統計，從基本面來看，截至今年6月底，集中市場本益比約31.78倍，現金殖利率約1.56%，若加計股票股利則為1.59%。此外，上市櫃公司今年截至6月底累計營收約30.49兆元，較去年同期成長35.96%，顯示企業營運表現仍維持成長態勢。
若與亞洲主要市場相比，台股今天跌勢相對沉重。金管會統計，截至昨日下午1時30分，新加坡股市下跌0.77%，上海綜合指數下跌2.42%，香港恆生指數下跌2.54%，日本股市重挫5.28%，南韓則因休市未參與本波跌勢，而台股跌幅6.47%，為亞洲主要市場中跌幅最大。
市場同時關注融資及放空情形。金管會統計，截至7月16日止，信用交易整戶擔保維持率為183.71%，仍維持在相對穩健水準；借券賣出占市場成交值比率則為3.37%。
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