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證交所攜手櫃買中心舉辦「我國綠色證券認證制度」宣導會圓滿落幕

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

為協助上市櫃公司順利接軌綠色金融政策，共創資本市場永續發展新里程碑，臺灣證券交易所與櫃買中心於今年7月份圓滿辦理「我國綠色證券認證制度」線上及實體宣導會，吸引逾500名上市櫃公司永續推動人員共同參與。本次活動聚焦於制度實務操作，旨在協助企業掌握綠色收入的判定及資訊揭露要領，深化市場對永續營運成果之識別度。

證交所表示，配合金融監督管理委員會「綠色及轉型金融行動方案」之規劃，並鼓勵企業持續朝向低碳與永續經營，「綠色證券認證制度」已於今年正式上路，此制度適用對象為我國全體上市櫃公司（金融保險業暫不納入），其年度營收揭露之綠色收入符合相關規定者，將獲頒一級或二級綠色證券認證。該制度不僅能引導市場資金精準流向綠色企業，亦可作為金融機構授信評估之重要參考，更是115年度ESG評鑑的加分項目，有助於提升企業品牌形象與永續價值。

證交所進一步指出，本次宣導會核心在於協助企業將制度規範轉化為具體實務操作。會中特別邀請國立臺北大學專家學者，針對綠色收入之認定標準、具體計算公式、歐盟永續分類規則（EU Taxonomy）之適用進行深度剖析，並針對企業的常見問題提供詳細說明，幫助企業突破痛點。專家也特別針對已取得綠色工廠、清潔生產評估或相關綠色標章產品認證的優質企業，分析其在參與綠色證券認證時之既有優勢，協助企業擴大既有永續投資效益。

為服務未能全程參與或欲重溫課程內容之各界人士，宣導會相關影音與講義資料已上架至「綠色證券資訊平台」（https://eco-fin.tpex.org.tw/ESGGreenStockDesignations），路徑為：綠色證券資訊平台 > 綠色證券認證 > 宣導說明影片。證交所未來將持續建構透明、標準化的認證機制，持續扮演上市櫃公司永續轉型之重要推手，攜手企業共創永續資本市場。

櫃買中心 證交所 永續

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